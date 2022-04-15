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Maltepe Belediyesi'nden, Girne Belediyesi'ne Ziyaret

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Maltepe Belediyesi'nden, Girne Belediyesi'ne Ziyaret
Maltepe Belediyesi'nden, Girne Belediyesi'ne Ziyaret

İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve beraberindeki Belediye Meclis Üyelerinden oluşan bir heyet ile Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki şehir arasında yapılabilecek iş birlikleri ve teknik ekiplerin de yardımlaşmasını başlatarak hem Girne’nin hem de Maltepe'nin iyi uygulamalarını aralarında paylaşmak istedikleri belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü görüşmede yaptığı konuşmada, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek Türkiye’de bulunan belediyelerle iş birliklerinin artarak devam ettiğini belirtti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç görüşmede yaptığı konuşmada, Girne Belediyesi ile atılan dostluk adımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ileride yapılacak işbirlikleriyle dostluklarının daha da geniş alanlara yayılacağını ifade etti.

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