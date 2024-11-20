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Maltepe Huzurevine kış bahçesi yaptırdı

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Jack Afik, Hayırsever iş insanı yaşlı bakım merkezinde yaşayan Maltepelilerin hayalini SİMON MİSTRİEL AYKUT adıyla gerçekleştirdi
Maltepe Huzurevine kış bahçesi yaptırdı

Jack Afik, Hayırsever iş insanı yaşlı bakım merkezinde yaşayan Maltepelilerin hayalini SİMON MİSTRİEL AYKUT adıyla gerçekleştirdi

Afik Group CEO’su, İş insanı Jack Afik’in İstanbul Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yaptırdığı kış bahçesi törenle açıldı.
Törene Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Erdoğan Akkaya, davetliler ve huzurevi sakinleri katıldı.

Merkez Müdürü Asuman Çebi, merkezde kalan yaşlıların uzun süredir bir kış bahçesi arzusu olduğunu ifade ederek, bu hayali gerçekleştirmelerini sağlayan Jack Afik’e teşekkür etti.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki de huzurevinde yaşayanların rahat emesini sağlayacak olan kış bahçesinin yapımını üstlenen Afik’e teşekkür etti. Törende Kaymakam Tiryaki tarafından iş insanı Jack Afik’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yaptırılan kış bahçesi Maltepe yerel medyasında da geniş haber oldu. Maltepe Ekspres Gazetesi, haberi “Maltepe Huzurevine Kıbrıslı hayırsever iş adamı tarafından kış bahçesi yaptırıldı” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

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