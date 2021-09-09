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Maltepe Kaymakamlığı'nın 'bulaşım riski' nedeniyle izin vermediği aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı

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Maltepe Kaymakamlığı'nın 'bulaşım riski' nedeniyle izin vermediği aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı.
Maltepe Kaymakamlığı'nın 'bulaşım riski' nedeniyle izin vermediği aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı

Maltepe Kaymakamlığı bugün bir yazılı açıklama yaparak mitinge izin verilmeyeceğini duyurmuştu:

"11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı’nda 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor' konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

"Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir."

Bu haberin ardından ajanslarda İstanbul Valiliği'nin mitinge izin verdiği yönünde haberler yer aldı.

BBC Türkçe'nin ulaştığı İstanbul Valiliği, mitinge izin verildiğini doğruladı.

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