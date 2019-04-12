Maltepe sayımı durduruldu: AKP-MHP’liler salona girdi polis müdahale etti

Maltepe'de devam eden oy sayımında AKP'li ve MHP'lilerin salona girmesi nedeniyle gerginlik yaşandı.
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, yaşananları sosyal medya hesabından şu ifadelerle aktardı:
''Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun, Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı hızlandırmak istemesine tepki gösteren MHP ve AKP'liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurdu. Bunun üzerine Özel Harekat duruma müdahale etti ve salona girdi. Şu an sayım yapılamıyor.''
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