  • BIST 95.977
  • Altın 239,601
  • Dolar 5,7357
  • Euro 6,4910
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Maltepe sayımı durduruldu: AKP-MHP’liler salona girdi polis müdahale etti

»
Maltepe sayımı durduruldu: AKP-MHP’liler salona girdi polis müdahale etti
Maltepe sayımı durduruldu: AKP-MHP’liler salona girdi polis müdahale etti

Maltepe'de devam eden oy sayımında AKP'li ve MHP'lilerin salona girmesi nedeniyle gerginlik yaşandı.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, yaşananları sosyal medya hesabından şu ifadelerle aktardı:

''Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nun, Sandık Sayım Kurulu sayısını ve sayımı hızlandırmak istemesine tepki gösteren MHP ve AKP'liler, sayım alanına topluca girerek çalışmaları durdurdu. Bunun üzerine Özel Harekat duruma müdahale etti ve salona girdi. Şu an sayım yapılamıyor.''

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu, mazbatayı en geç iki gün içinde alır ve hizmete başlar12 Nisan 2019 Cuma 19:31
  • YSK' Mardin'de Ahmet Türk iiçin kararını verdi12 Nisan 2019 Cuma 19:27
  • AKP Sözcüsü Ömer Çelik: "Sürece saygısı olmayanın sonuca da saygısı yok"12 Nisan 2019 Cuma 19:25
  • Albayrak'ın ABD'de yatırımcıları ikna edemediği bildirildi12 Nisan 2019 Cuma 17:51
  • AKP gözünü iyice kararttı: Ahmet Türk hasta ve yaşlı, mazbatayı bize verin12 Nisan 2019 Cuma 17:42
  • "Abdullah Gül, 31 Mart sonrası ile ilgili 'gelinen noktanın çok üzücü olduğunu' söyledi"12 Nisan 2019 Cuma 16:06
  • İmamoğlu: Göreve gelir gelmez belediyenin son 12 gününü mercek altına alacağız12 Nisan 2019 Cuma 16:06
  • Reuters: Albayrak ABD'li yatırımcıyı ikna edemedi12 Nisan 2019 Cuma 16:04
  • Kaftancıoğlu: "biz tutanakları toplamamış olsaydık, kendilerini galip ilan edeceklerdi”12 Nisan 2019 Cuma 16:01
  • 3 günlük milyonerliği 1 saatte sona erdi12 Nisan 2019 Cuma 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti