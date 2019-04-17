Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

İstanbul'da yerel seçimlerin ardından oy sayımının sürdüğü son ilçe olan Maltepe'de de sayım tamamlandı.

İlçedeki oy sayımı Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve 1.089 sandık sayıldı.

Salı gece Twitter'dan bir mesaj paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bu gece birleştirme tutanaklarını imzalamayı tamamlamayı planlıyoruz. Yarın en kısa zamanda da İl Seçim Kurulu'na başvurup mazbatayı almayı planlıyoruz" dedi.

Maltepe'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), sayım usulüne itirazları ve çıkan kararlar doğrultusunda yapılan itirazlara karşı itirazla yanıt vermeleri nedeniyle yeniden sayım işlemleri de sekteye uğramıştı.

Maltepe 1. ve 2. seçim kurulları, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Pazartesi günü aldığı karar uyarınca, ikişer ek terminal kurulmasına karar vermiş, böylece sayım yapılacak terminal sayısı toplamda 6'ya yükselmişti.Maltepe 1. seçim kurulu ayrıca oybirliğiyle aldığı kararda, yeni kurulacak terminallerde görev yapmak üzere "siyasi parti temsilcilerinin çağrılmasına, çağrıya rağmen gelmemeleri ve sayım esnasında ayrılmalarının sayım işlemlerini durdurmayacağına" hükmetmişti.

Tarafların iddiaları neler?

Yaşanan tartışmaların başında da sayım işlemlerinin kaç terminalde yapılacağı geliyor. Yeniden sayım işlemi ağırlıklı olarak iki terminalde sürdürülürken, CHP işlemlerin hızlandırılması için terminal sayısının artırılmasını istiyordu.

AKP ve MHP, sayım sürecinde usulsüzlükler yaşandığını ve itirazlarının bunların giderilmesine yönelik olduğunu savunurken, CHP ise Cumhur İttifakı partilerini sayım işlemini yavaşlatmak ve İmamoğlu'na mazbatasını teslim edilmesini geciktirmekle suçluyordu.

AKP, ilçe seçim kurullarının terminal sayısının 30'a çıkarılmasının ardından bu kararın kendilerine tebliğ edilmediği, kurulda görev yapacak kişi sayısına sahip olmadıkları ve sayım alanının fiziki durumunun yeterli olmadığı gerekçesiyle itirazda bulunmuştu.

Cuma gecesi tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis salona girerek olaya müdahale etmiş, oyların sayım süreci durdurulmuş, Cumartesi sabahı ise tekrar başlamıştı.

Pazar gecesi ise ilçe seçim kurulu, oy sayımı için oluşturulan ilave kurulların saydığı oyların yeniden sayımına karar verildi. Bu karar, tüm sandıklardaki sayımın iki kurulda yapılacağı ve haftalarca sürebileceği anlamına geliyordu.

CHP de bu kararı YSK'ya götürerek itiraz etti. CHP, itiraz dilekçesinde "İlçe Seçim Kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi ve terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararı hukuken yanlıştır" ifadeleri yer aldı.

YSK, CHP'nin itirazını haklı bularak, iptal kararını kaldırdı. YSK'nın "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle aldığı bu karar, Maltepe'de ilçe seçim kurullarının ikinci sayımları iptal ettiği 400 sandığın üçüncü kez sayılmayacağı, sadece ikinci kez sayım yapılması beklenen 150 civarında sandıkta sayımın devam edeceği anlamına geliyordu.

CHP'nin itirazı kabul edilmemiş olsaydı, sayım için sonradan eklenen 10 kurul tarafından sayılan oylar, başlangıçtan beri sayım yapan iki kurul tarafından tekrar sayılacak ve bu da sayımın tamamlanmasının haftalar sürmesine neden olacaktı.

Maltepe'den sonra ne olacak?

Maltepe'deki sayım işleminin sona ermesi İstanbul seçimlerinin sonucunun kesinleşmesi için de kritik önem taşıyor.

YSK, Büyükçekmece'deki seçmen usulsüzlüğüyle ilgili kararını vermek için İstanbul'daki sayımın sona ermesi ve birleştirme tutanaklarının tamamlanmasını bekliyordu.

AKP seçimlerin yenilenmesi talebiyle YSK'ya başvurdu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Oyların tümünün sayılması konusunda AK Parti'nin itirazı vardı, YSK reddetti. Sandıkların tamamı sayılmış olsa kimsenin itirazı söz konusu olmazdı" dedi. CHP ise Maltepe'nin sona ermesinin ardından İmamoğlu'na mazbatasının verilmesini istiyor.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimleri ardından İstanbul'un tüm ilçelerinde geçersiz oyların, bazılarında ise tüm oyların yeniden sayımına karar verilmişti. Maltepe, İstanbul'da oy sayımının devam ettiği son ilçeydi.