Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, iş gören ve işverenin et ve tırnak olarak çok büyük zorluklarla ekmeğini kazandığını ve ailesini geçindirdiğini belirterek, “1 Mayıs'ımız bizim ve kutlama hakkı bizimdir hiçbir süretle devlet yönetenlerin hakkı olmadı o yüzden lütfen kutlama mesajı yayınlayıp daha fazla bardağı taşırmayın” dedi.

Mamülcü, 1 Mayıs’la ilgili açıklamasında, dünya üzerinde anlam ve önemi olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de, tüm Dünyada olduğu gibi buruk geçtiğini kaydederek, şöyle dedi:

“Ülkemizin gerçeği olan tüm işletmelerde iş gören ve işveren et ve tırnak olarak ülke içindeki çok büyük zorluklarla ekmeğini kazanmakla ailesinin geçimini sağlamıştır. Ülkemizde %80 Kobi niteliğinde olan ekonomik gerçeğimiz canla başla ülke çalışarak üreterek ülke dinamiklerine değer katarak gerek kamu gerek özel sektör emeklisi için yarattığı değerden para kazandırarak ekonomiyi oluşturdu ve bu değerin oluşmasında ülke siyasi erbabın bir gram faydası ve avantajı olmadan bunları başardı.”

Mamülcü, siyasilerin, “fayda bir yana, engel ve köstek olmalarından dahi yılmadan kararlılıkla, doğdukları bu ülkede inançla ve sabırla yollarına devam ettiklerini” ifade etti.

Mamülcü şunları kaydetti:

“Birçok zaman her platformda olduğu gibi iş yapabilirliliğimizi engellemek için her yönden bizleri bölüp ayırmaya ve karşı karşıya getirmeye yönelik birçok faaliyette bulunarak iş yerlerimizi kapatarak birçok insanın ekmeksiz kalmasını dahi kendilerine popülizm yaparak malzeme ettiler, değerleri savunulacak diye kandırıldılar, paralarını alıp başka boyutlara getirmek için hayal sattılar, özel sektör emekçilerini her zaman bu ülkede seçim malzemesi olarak kullanarak seçim bitince bir kenara savurarak attılar. Vatandaşlık seviyesinde bile görülmeyen muamele ile baş başa bırakıldık. Bu kötü günlerde yapılan haksızlığın boyutu daha da çoğalarak bizlere sadaka vermeyi layık gördüler ve alay ettiler.”

Kendilerini kaosun ortasında bırakıp sefilliğe ve açlığa terk eden politik akılların, bugün kendilerinin bayramı ve gününü, “utanmadan ağızlarına alıp naralar attıklarını” savunan Mamülcü, “1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı’nı, sefil ve aç bırakarak kutlayan tüm mecliste, hesapta görev yapan, milletvekillerini kınıyor, işçi emekçi ve özel sektörün savunulmadığı bir parlamentoyu tanımadığımızı ve görevlerini bu yönde yapmadıkları takdirde istifa etmelerini istiyoruz” dedi.

Gerçek emeğin birliktelik mücadele ve dayanışmayla olacağını belirten Mamülcü şunları kaydetti:

“Ülkemizde devrim yapmanın zamanı geldi geçiyor. 1 Mayısımız bizim ve kutlama hakkımız bizimdir hiçbir süretle devlet yönetenlerin hakkı olmadı o yüzden lütfen kutlama mesajı yayınlayıp daha fazla bardağı taşırmayın. Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği olarak, bayramımız ve birlikteliğimizin sembolü olan 1 Mayıs Emekçi Bayramı'mızı kutluyoruz.”