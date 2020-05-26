Mamülcü: “Protokollerde verilen sözler aynen uygulanmalı”

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, protokollerin geç kalmış bir durumunun söz konusu olduğunu dile getirdi.

Türkiye’den yaklaşık 4 yıldır bu memlekete sadece projeler dışında herhangi bir kaynak aktarmadığını belirten Mamülcü, “Bu bağlamda da özel sektörün de ne kadar verimli olduğunu anlaması gerekirdi hükümet edenlerin” dedi.

“TC BİZİ CEZALANDIRMA DAVRANIŞINDA BULUNDU”

Protokollerde imzalanıp da yerine getirilmeyen nedenlerin olmaması için bunun takipçisi olduklarını kaydeden Mamülcü, “Yani burada yaşayan insanlar ve özel sektöre temsilcileri olarak bu hükümetlerin yaptığı yanlışlar yüzünden cezalandırılmaktan usandık” diye konuştu.

Hükümetler yapılacak olan birçok dünya standardında olabilecek yasayı, yaptırımı uygulamadığını ve sadece popülizm yaptığını kaydeden Mamülcü, bunca süredir TC ile aramızdaki ilişkilerin hep gerildiğini kaydetti.

Mamülcü şu şekilde devam etti: “Cumhurbaşkanın söylemleri ve beceriksiz hükümetlerin de ortaya koyduğu durumları ortaya koyarsak TC bu kadar yıldır arkamızda dururken bu durumda bir cezalandırma davranışında bulundu.”

“BİRÇOK PROTOKOL GEREKLİ”

İmzalanan protokollerde verilen sözlerin aynen uygulanması gerektiğini protokollerin başlangıç olduğunu kaydeden Mamülcü, birçok protokolün uygulanması gerektiğini ifade etti.

Protokol uygulanması gerekmeden icraatlar yapılması gerektiğini ifade eden Mamülcü, “Protokol dikte edilecek duruma gerildi mi ters teper” dedi.

Kamuda birçok yerde tasarruf yapılması gerektiğine dikkat çeken Mamülcü, “Kamu yükü fevkalade yüksektir. Burada alınacak tedbirler ülkemizde hem tasarrufu getirecektir hem de yapılabilecek birçok iş için öngörü olacaktır” dedi.

Harcamaları indirgeme durumunun kesinlikle olması gerektiğine vurgu yapan Mamülcü, “Fazla israfı vardır. Burada bizim istediğimiz devlet kesinlikle yapacağı tüm icraatlarda birçok noktada tasarrufa girmeleri lazım” dedi.

Varlık fonlarımızın özelleştirmesiyle ilgili birçok icraatı da ele almamız gerektiğini dile getiren Mamülcü, “Kısır döngüde olan kurumların özelleştirilmesi gerekir. Sağlık alanında reformlar bekliyoruz” diye ekledi.