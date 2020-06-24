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Mamülcü: “Ünal Üstel’in Görevden Alınması Tamamen Kurgudur''

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Mamülcü: “Ünal Üstel’in Görevden Alınması Tamamen Kurgudur''
Mamülcü: “Ünal Üstel’in Görevden Alınması Tamamen Kurgudur''

Mamülcü açıklamasına devamla, ana sektörlerin doğru dürüst işleyeceğini 2021’de de beklemiyoruz. Yani 2021’de de beklentiler karşılanmayacak.  Ünal Üstel’in görevden alınması ise tamamen bir kurgudur. Yapılan büyük bir operasyondu vetamamıyla yapılacak olan seçimle ilgilidir. Yatırım ile hiçbir ilgisi yoktur. Gelenlerinde yatırım ile ilgisi yoktur. Buraya tatil amaçlı geldiler. Bu kamera görüntülerinde de mevcut. Bu bazı güçlerin, şuanda hükümet edenlere yaptığı bir operasyondur.Bir iş insanının böyle bir zamanda ülkeye gelerek yatırım yapması, milyonlarını getirmesi ve riske atması hiçbir iş insanın yapmayacağı birşeydir. İş insanı mantığı ile hareket eder ifadesinde bulundu.

PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA HÜKÜMETİN ELİNDE PATLADI

O adam buraya geldi. O Adamın Rusya, Polonya’da  Güney Kıbrıs’a birçok büyük yatırımları var. Kuzey Kıbrıs’taki yatırımın onun için çok büyük bir önemi yoktur. Kaldı ki, bu işten Lapta Belediye Başkanının haberi bile yok. Bir taşeron firma tuttular. Burada bakan farklı düşünceler içerisine girdi. Ve akıl tutulması yaşadı. Gerçek anlamda bütün bakanlar kurulu üyelerinin eline gerçek bir el bombası verildi. Ve pimi çekilerek bakın ne olacak denildi. Hükümet el bombasını elinde patlatarak zarar gördü.

 

Hükümet dışında kalanlar, hükümetin yanlış icraatları ve akıl tutulması sonrasında fayda sağladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin kazanacağı noktasında, kim kazanırsa kazansın kimse kazanmamış olacak. Sağda bir çatı adayı olması gerekir. Sağda şuanda hiçbir adayın kazanması söz konusu değil diyen İşadamları Derneği Başkanı Enver Mamülcü,hatta 2’nci tura kalmaları bile söz konusu değil. Güçlü bir adayın çatı adayı olarak çıkması dengeleri değiştirir. Aksi halde şuanda katti surette ikinci tura bile kalmaları söz konusu olamaz. Sağ kesimde hükümet olan kesim, kesinlikle ikinci tura kalamayacaktır. Sol kesimde ikinci tura kalacak 2 aday söz konusu olacaktır. Çatı adayı belirlenmezse sol kesimdeki 2 adayın 2’nci tura kalacağı aşikardır. Görünen köy kılavuz istemez. Seçilecek olan kişinin Türkiye, AB ve Güney Kıbrıs ile koordinasyonu en iyi şekilde yapacak kişi olması gerekir. Bu ülke için iyi olur aksi takdirde bir bacağı eksik olan şey ülke için hayırlı olmaz dedi.

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