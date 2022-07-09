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Mamülcü: Zaman kaybetmeye daha fazla tahammül kalmadı

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İŞAD Başkanı Mamülcü’den siyasilere reform çağrısı!
Mamülcü: Zaman kaybetmeye daha fazla tahammül kalmadı

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, üreterek ayakta kalınabileceğini belirterek, siyasilere, reformlara bir an önce imza atma çağrısı yaptı.

Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, İŞAD ailesi olarak, ülkesini, milletini, vatanının her bir karış toprağını seven ve bu ülkede üreterek ayakta kalınabileceğine inanan insanlar olduklarını kaydetti.

“ÜRETEREK KÖKLERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRABİLİRİZ”

“Bu yüzden toprağa dikilen her fidan gibi ancak üreterek köklerimizi sağlamlaştırabileceğimizi, üretemezsek yok olacağımızı biliyoruz” diyen Mamülcü, “Yaşanılan kaostan tek çıkış yolunun üretmekten, ekonominin çarklarını döndürmekten ve buna engel olabilecek her türlü yasayı ortadan kaldırmaktan geçtiğini” belirtti.

“ZAMAN KAYBETMEYE DAHA FAZLA TAHAMMÜL KALMADI”

Halkın ve tüm iş alanlarında yer sahibi olan paydaşların zaman kaybetmeye daha fazla tahammülü kalmadığını ifade eden Mamülcü, şöyle devam etti:

“Zorunlu üye olunan sivil toplum kuruluşlarının da artık üyelerinin seslerine kulak vermeleri, sektörlerinde gereken tüm reform çalışma taslaklarını hazırlayarak, cılız sesle kapı arkalarından değil, ön saflarda siyasi erkleri zorlamalarının zamanı geldi de geçmektedir.”

Enver Mamülcü, “Siyasilerden beklentimiz de siyasi rant kavgalarını bırakıp, tatilden vazgeçip, halkın sesine kulak verip, bu yapıları oluşturacak reformlara bir an önce imza atmalarıdır” ifadelerini kullandı.

Mamülcü, İŞAD’ın, bu zamana kadar olduğu gibi toplumda tek bir açlık çeken kalmayana kadar, bundan sonra da sesini yükseltmeye, toplumun aynası olmaya devam edeceğini kaydetti.

“Halkın, zor zamanlardan geçtiğini, alım gücünün yok olduğunu ve ülke topraklarında var olabilmek adına adeta kendini kurban ettiğini” ifade eden Mamülcü, şunları belirtti:

“Halkın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, bu bayramın kamarası güzel olanların aynı gemide olduğumuzu hatırladığı, tüm değerlerimiz ışığında birlik ve refah içerisinde adaletle yaşayacağımız günlere atılan bir temel olması temennilerimizle, sağlıkla geçirmenizi dileriz.”

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