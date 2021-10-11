Manavaoğlu'ndan teknokrat hükümet önerisi

HP Genel Sekreteri, Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, 6 Şubat tarihinde genel bir konsensüs olduğunun altını çizerek, seçime kadar ülkeyi teknokrat bir hükümetin yönetmesi gerektiğini söyledi.

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Burası Önemli’ programına katılarak, Levent Kutay’a önemli açıklamalarda bulundu.

“BU HÜKÜMET, ÜLKEYİ SEÇİME GÖTÜRMEMELİ”

Manavoğlu yaptığı açıklamada, gelinen noktada ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, hükümetin bu açılımları daha önce yapması gerektiğini ifade etti. Ortada sağlık bir yapı olmadığını belirten Manavoğlu, seçim tarihinin konuşulması nedeniyle de iyimser olmadığını ve bu hükümetin ülkeyi seçime götürmemesi gerektiğini kaydetti. Şeffaflık ve menfaat dağıtımıyla ilgili hükümete güven kalmadığını anlatan Manavoğlu, “Toplumun beklentisi seçim hükümetinin kurulması. Hükümetin yaşattıkları halkı ve devleti itibarsızlaştırdı” dedi. Teknokrat bir yapının kurulması ve bu şekilde seçime gidilmesi gerektiğini belirten Manavoğlu, “Partisel anlamda da biz bunu konuştuk. Benzer bir yapının oluşması için yine teklif sunmuştuk. Bunun talebinde bulunduk; fakat 2 eski partiden de olumlu dönüş alamadık. Bu parçalı hükümet kurulmaya çalışıldı, ülkede yıkım oldu” vurgusunu yaptı.