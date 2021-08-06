Manavgat'taki yangın 10. gününde, 14 noktada devam ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları 10'uncu gününde devam ediyor.

Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 14 farklı noktada devam eden yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

DHA'nın haberine göre yangın, yerleşim bölgelerindeen uzakta ve sarp vadilerde sürüyor, alevlerin etkisini yitirdiği pek çok noktada da soğutma çalışması yapılıyor.Yangın; Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 14 farklı noktada devam ediyor.

Gülendağ, Kızıldağ, Karaisa- Karabul arası, Karadere, Gölcük, Belbaşı, Karabucak Vadisi, Sinevi Vadisi, Katrancı Dağı, Eynif Ovası, Murtiçi, Güçlüköy, Güzelbağ- Alara arası ve Susuz'da süren orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

Yangından etkilenen 770 kişi ve görevlinin 763'ü tedavi edildi, 7 kişinin tedavisi devam ediyor.

Hasar tespit çalışmalarında da 1352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 binanın hasar gördüğü saptandı.