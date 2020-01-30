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Manavoğlu: “Bankacılık sistemini ve müşteriyi korumaya yönelik bir yasa üzerinde çalışıyoruz”

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“Eşit, adaletli bir ortam için yol çıktık, ilerliyoruz”
Manavoğlu: “Bankacılık sistemini ve müşteriyi korumaya yönelik bir yasa üzerinde çalışıyoruz”

Halkın Partisi Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Gülşah Sanver Manavoğlu, konuk olduğu televizyon programında, “Meclis’e girdikten sonra, bulunduğumuz hükümetlerde verdiğimiz sözleri tutmak için gerekli girişimleri her zaman yapan bir parti olduk” ifadesini kullandı. Sürecin kolay olmadığını belirten Manavoğlu, şu sözlerle konuşmasını sürdürdü: “9 milletvekiliyle koalisyona ortak olunca verdiğiniz sözleri yerine getirebilmek de çok kolay değildir. Tek başına iktidar olmadıktan sonra değişimi sağlamak çok kolay değildir.  Bizim kuruluş amacımız toplumun aldığı hizmeti, yaşam kalitesini daha iyiye götürmektir. Eşit, adaletli bir ortam için bu yola çıktık, o yolda ilerliyoruz da. Halkın Partisi bu siyaset arenasından çekilirse ülkenin gideceği nokta bellidir. Zaman içinde Meclis’teki isimler yenilendikçe istenilen noktaya da gelineceğine inanıyorum. Siyasette değişime ihtiyaç vardır. Kişilerin ekonomik anlamda mutlu olmadığı bir ortamda yaptığınız diğer icraatlarla da onları mutlu etmeniz mümkün değil. Halk tüm partilerin ne yaptığını iyi biliyor aslında. Performans açısından kişileri doğru değerlendirirler ve Meclis’e girecek isimleri de ona göre belirlerlerse çalışmalar da ona göre ivme kazanacaktır.”

 

“Fonlarda biriken miktarlar ülke sıkıntılarını gidermek için kullanılabilir”

 

HP Milletvekili Manavoğlu, Yerel İşgücü Destekleme Fonu’nda biriken miktara da değindi. Fondaki paranın işçi primlerinden değil, işverenin üstlendiği primlerin birikmesiyle oluştuğunu söyleyen milletvekili, mesleki eğitimler ve yeni iş sahaları açmak için düşünülmüş bir tüzük olduğunu belirtti. Manavoğlu, “Ciddi bir para birikmiştir. Ekonomik anlamda sıkıntılar çekiyorsak, yollarımızı yapamıyorsak, sağlıkta ilaç eksikliği gibi temel sorunlarımız varsa Yerel İşgücü Destekleme Fonu, turizm fonu, piyangolar fonu gibi kaynakları Bakanlar Kurulu değerlendirmelidir. Biriken miktarların hatırı sayılır bir kısmı ülke sıkıntılarını gidermek için kullanabilir. Bir seneliğine seferberlik ilan edilip böyle bir uygulama yapılabilir” dedi.

 

“Bankacılık sistemini ve müşteriyi korumaya yönelik bir yasa üzerinde çalışıyoruz”

Gülşah Sanver Manavoğlu, borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleme yasasıyla ilgili de konuştu. “Dörtlü hükümet döneminde tüketicilerin kredilerini düzenleyecek bir yasa tasarısı yapmak için çalışıldı. 2019’un son ayında da tamamlandı ve ‘Tüketicileri koruma değişiklik yasa tasarısı’ adıyla Meclis’e verildi. Tüketicinin aldığı borcun faizinin belli bir süre değişmemesini, şeffaf ve net sözleşmelerle borçlanmasını sağlayan bir yasaydı” diyen Manavoğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “2017’de bankacılık yasasını hazırlarken hem bu konudaki maddeleri hem de diğer problemleri çözecek formüller üzerinde duruldu. Ancak gördük ki; eksikler var. Komitede, esas yasayı ve ‘Tüketicileri koruma değişiklik yasa tasarısı’nı birlikte çalışacağız. Böylece esas yasa yeniden düzenlenecek. Sistem kişileri ödeme kabiliyetine göre borçlandırılmalıdır. Hem bankalar zarar etmesin hem kişiler zorlanmasın. Borç ilişkilerinde hazırlanacak olan sözleşme ve senetleri daha şeffaf, daha müşteriyi bilgilendirici şekle getirmek amaçlanmaktadır. Yasalarla belirlenmeyen çeşitli masrafları düzenlemek de bir diğer hedeftir. Çalışmamız, bankacılık sistemini ve müşteriyi korumaya yöneliktir.”

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