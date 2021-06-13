Manavoğlu: Bu devleti korumak sizin gibi kuklalara kalmadı!

İşte açıklama;
Geçen haftanın gündemi:
* Ulaştırma Bakanı yurtdışındayken yol yapım çalışmaları ziyaret edildi, 2 gün sonra gene Ulaştırma Bakanı'nı beklemeden yolları yapılan köyler ziyaret edildi.
*CB devlete olan inanç için Saray'ın yapıldığını söyledi.
*Vakıflar idaresi çocuklara namaz rüşveti olarak bisiklet vaat etti.
*BB yardımcısı bayraklar üstünden reklam yapacak diye devletin kurumlarını tehdit etti...
Ellerini taşların altına koymuşlar da ülkeyi hükümetsiz bırakmamışlar....
HADE YAHU YÜRÜYÜN GİDİN İŞİNİZE...
BU DEVLETİ KORUMAK SİZİN GİBİ KUKLALARA KALMADI...
HUS OLUN..
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