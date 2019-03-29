"Manavoğlu, bürokratların söyleyemediğini söyledi"

Tel-Sen, “bir konferansta ‘Telefon Dairesi özelleşecek’ diyerek, Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve bürokratlarının söyleyemediğini söylediği” gerekçesiyle HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nu kutladı.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Bakanlar Kurulu tarafından Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması ile ilgili alınan kararın gerçek yüzünün, Manavoğlu’nun açıklamasıyla ortaya çıktığını iddia etti.

Soysan, Gülşah Sanver Manavoğlu’nun söyleminin, “Tel-Sen’i samimiyetsizle suçlayarak, kamu malını peşkeş çekmeye çalışan Ulaştırma Bakanı’na cevap olduğunu” dile getirdi

Soysan, aynı konferansta bulunan ve Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nu düzeltmeye çalışan Müsteşar Kemal Bağzıbağlı’nın, ‘Biz özelleştirmeyeceğiz yap işlet devret modeli ile yapılandıracağız’ söylemiyle, bu tip uygulamalar sanki özelleştirmeden farklı uygulamalarmış gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi

Soysan, doğru bildikleri yolda mücadeleye devam edeceklerini, Telekomünikasyon Dairesi’nin yapılandırılmasıyla ilgili yapılması gereken, denenmesi gereken, gerçeğe yakın model varken, bu tip uygulamaların karşısında olmaya devam edeceklerini kaydetti.