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Manavoğlu: “Cemal hocaya mendil göndereceğim, ağlamaktan vazgeçsin”

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HP Milletvekili Manavoğlu, Meclis kürsüsünden vekillere seslendi. TDP Genel Başkanı Özyiğit’i işaret eden Manavoğlu, “Cemal hocaya mendil göndereceğim, ağlamaktan vazgeçsin” dedi.
Manavoğlu: “Cemal hocaya mendil göndereceğim, ağlamaktan vazgeçsin”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in sözleri üzerine, “Cemal hocaya mendil göndereceğim. Ağlamaktan vazgeçsin” ifadelerini kullandı.

Yerel İstihdamı Destekleme Fonu’ndaki paranın kullanımına ilişkin maddeleri kendisinin yazmadığını anımsatan Manavoğlu, “Bu konuşmalar ülkenin sorunlarına çözüm verecek konuşmalar değildir” şeklinde konuştu.

İşçinin maaşına 200 TL ek hakkında da konuşan Gülşah Sanver Manavoğlu, “Kendi açımdan bu rakamı yetersiz buluyorum” şeklinde konuştu.

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