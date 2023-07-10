Manavoğlu: Ciddi Anlamda Ünal Beyin Altının Oyulduğu Nettir

Dokuzuncu dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

Kabine değişikliği konusunun bir süredir gündemde olduğuna dikkat çeken Manavoğlu, “Ara seçim sonuçlarına bakarsak, ciddi anlamda Ünal beyin altının oyulduğu nettir. Diğer taraftan baktığımızda Ünal Bey tek aday olarak geldi. 2024’te olağan kurultay var. Olağanüstü kurultay istenmiyor UBP’de. Dolaylısıyla başkan adayları çalışarak gidecek. Ünal beyin de bir düzenleme yapması gerekiyor kabinede eğer kazanmak istiyorsa. Hasan Taçoy, Faiz bey hala daha uğraşıyor. Diğer taraftan Olgun Amcaoğlu’nun bir sivrilmesi oldu ama ne kadar çok ete kemiğe bürünür bilemem. Bu dengeleri 3-5 kişiyle yerinden oynatmak ne kadar doğudur bilemiyorum. Bence Başbakan kabine değişikliği için 20 Temmuzu bekleyecek ve buraya gelecek olan kişilerle istişare yapacaktır” dedi.