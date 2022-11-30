  • BIST 4.977,64
  • Altın 1058.99
  • Dolar 18.6287
  • Euro 19.3777
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Manavoğlu: "Halkın Partisi hiçbir zaman siyasi parti olamadı"

» »
Cumhuriyet Meclisi 9. Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Seçim Gündemi’ adlı programa konuk oldu.
Manavoğlu: "Halkın Partisi hiçbir zaman siyasi parti olamadı"

Cumhuriyet Meclisi 9. Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Seçim Gündemi’ adlı programa konuk oldu.

Halkın Partisi’nden (HP) istifa sürecini değerlendiren Manavoğlu, siyasete bu ülkeye hizmet edebilmek için girdiğini, söylediğinin arkasında duran ve yalpalamamaya çalışan bir olduğunu ifade etti.

 

“HP’Yİ, PARTİYİ ALIP BİR YERLERE GÖTÜRECEĞİNİ İDDİA EDENLERE TESLİM ETTİK”

Manavoğlu, HP’nin tekrardan eski konumuna gelebilmesi için güvene ihtiyacı olduğunu fakat bu yönde hiçbir adım atılmadığını belirterek, “HP’yi, partiyi alıp bir yerlere götüreceğini iddia edenlere teslim ettik” dedi.

HP’nin bu durumda olmasında herkesin hatasının olduğunu kaydeden Manavoğlu, “Özeleştiri yapacak olursak benim de hatalarım oldu bu süreçte” ifadelerini kullandı.

Manavoğlu, daha önceleri iletişim becerilerini kullanarak kendini partiye kabul ettirdiğini, partiden istifa eden üyelerle ilgili çoğu zaman arabuluculuk yapmaya çalıştığını söyledi.

 

“HP HİÇBİR ZAMAN SİYASİ BİR PARTİ OLAMADI”

Halkın Partisi’nin hiçbir zaman siyasi bir parti olamadığını dile getiren Manavoğlu, “Partinin yaftalamadan ve yargılamadan hareket etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Manavoğlu, 2018 yılında kurulan 4’lü hükümetin bozulması sürecini de değerlendirdi. Söz konusu hükümetin bozulması aşamasında partinin sergilediği duruşu doğru bulan Manavoğlu, “Ortaklarımız bize yeteri kadar yardımcı olmuyordu” açıklamasında bulundu.

Partiden uzlaşı ortamı sağlanamadığını anladığında istifa ettiğini dile getiren Manavoğlu, “Bu ortamın sağlanması için elimizden geleni yaptık” dedi.

 

“HİÇBİR ZAMAN MAKAM HIRSIM OLMADI”

Manavoğlu, hiçbir zaman ‘makam hırsı’ olan biri olmadığını, tek amacının ülkesinin geleceği için bir şeyler yapmak olduğunu kaydetti.

HP’yi doğru yerlere götürme noktasında bir adım atılmadığına dikkat çeken Manavoğlu, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ben en büyük katkıyı yaptığımı ama dinlenmediğime inanıyorum. Birçok kişi kıskançlığından dolayı partinin daha iyi yerlere gidebilmesi için çabalamadı. HP’nin oyu gerilediği zaman sorumluluk alması gerekenler belliydi. Bu yanlışlıkları ben ortaya çıkarmadım. Partinin büyümesi için gailesi olan insandım.”

 

MANAVOĞLU’NDAN SİNE-İ MİLLET YORUMU... “ANLIK HAREKETLERLE BU İŞLER YÜRÜMEZ”

Manavoğlu, sine-i millet kararı ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın ilk etapta aldı bu kararı kendi kendine aldığını kaydeden Manavoğlu, “İşin içinde tutarsızlık var. Günlük ve anlık hareketlerle bu işler yürümez” dedi.

Manavoğlu, sağlıklı bir kararın ve bu doğrultuda takdir edilesi bir duruşun ortaya çıkabilmesi için istişare ortamının oluşturulması gerektiğini ama bunun yapılmadığını belirtti.

Sine-i milletin başka partiler ile görüşülerek alınması gereken bir karar olduğunu ifade eden Manavoğlu, “Bu karar doğru zeminde ve uygun bir şekilde alınmadı” diye konuştu.

 

“BİZ İLETİŞİMDE OLDUĞUMUZ KİŞİLERLE GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Manavoğlu, bundan sonraki süreçte izleyeceği yol ile ilgili olarak ise, “Biz iletişimde olduğumuz kişilerle görüşmelerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kendisi ile birlikte istifa eden Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers ile birlikte süreci iyi takip edeceklerini aktaran Manavoğlu, “Seçim sonuçlarını iyici değerlendirip bazı sonuçlar çıkartacağız ve buna göre bir izleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı30 Kasım 2022 Çarşamba 18:50
  • Metin Feyzioğlu, KKTC MEB EBA hakkında bilgi aldı30 Kasım 2022 Çarşamba 18:13
  • Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanlığına Dimağ Çağıner seçildi30 Kasım 2022 Çarşamba 17:46
  • Sesli Kitap Okullarda İlgi Görüyor30 Kasım 2022 Çarşamba 17:30
  • Meclis’te vekiller ‘tek söz almadan’ cinsiyet kotası önerisini kabul etti30 Kasım 2022 Çarşamba 17:24
  • Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Adaylarından Nikos Christodoulides KTÖS’ü Ziyaret Etti30 Kasım 2022 Çarşamba 17:19
  • Polisten Denetim!30 Kasım 2022 Çarşamba 17:11
  • Kuzey Kıbrıs Restorantçılar Birliği’nde Yeni Başkan Arif Bayraktar oldu30 Kasım 2022 Çarşamba 17:04
  • Meclis oturumuna Seçim ve Halkoylaması Yasa Önerisinin Komitede görüşülmesi için ara verildi30 Kasım 2022 Çarşamba 16:53
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu30 Kasım 2022 Çarşamba 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti