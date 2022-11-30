Manavoğlu: "Halkın Partisi hiçbir zaman siyasi parti olamadı"

Cumhuriyet Meclisi 9. Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Seçim Gündemi’ adlı programa konuk oldu.

Cumhuriyet Meclisi 9. Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu ‘Seçim Gündemi’ adlı programa konuk oldu.

Halkın Partisi’nden (HP) istifa sürecini değerlendiren Manavoğlu, siyasete bu ülkeye hizmet edebilmek için girdiğini, söylediğinin arkasında duran ve yalpalamamaya çalışan bir olduğunu ifade etti.

“HP’Yİ, PARTİYİ ALIP BİR YERLERE GÖTÜRECEĞİNİ İDDİA EDENLERE TESLİM ETTİK”

Manavoğlu, HP’nin tekrardan eski konumuna gelebilmesi için güvene ihtiyacı olduğunu fakat bu yönde hiçbir adım atılmadığını belirterek, “HP’yi, partiyi alıp bir yerlere götüreceğini iddia edenlere teslim ettik” dedi.

HP’nin bu durumda olmasında herkesin hatasının olduğunu kaydeden Manavoğlu, “Özeleştiri yapacak olursak benim de hatalarım oldu bu süreçte” ifadelerini kullandı.

Manavoğlu, daha önceleri iletişim becerilerini kullanarak kendini partiye kabul ettirdiğini, partiden istifa eden üyelerle ilgili çoğu zaman arabuluculuk yapmaya çalıştığını söyledi.

“HP HİÇBİR ZAMAN SİYASİ BİR PARTİ OLAMADI”

Halkın Partisi’nin hiçbir zaman siyasi bir parti olamadığını dile getiren Manavoğlu, “Partinin yaftalamadan ve yargılamadan hareket etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Manavoğlu, 2018 yılında kurulan 4’lü hükümetin bozulması sürecini de değerlendirdi. Söz konusu hükümetin bozulması aşamasında partinin sergilediği duruşu doğru bulan Manavoğlu, “Ortaklarımız bize yeteri kadar yardımcı olmuyordu” açıklamasında bulundu.

Partiden uzlaşı ortamı sağlanamadığını anladığında istifa ettiğini dile getiren Manavoğlu, “Bu ortamın sağlanması için elimizden geleni yaptık” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN MAKAM HIRSIM OLMADI”

Manavoğlu, hiçbir zaman ‘makam hırsı’ olan biri olmadığını, tek amacının ülkesinin geleceği için bir şeyler yapmak olduğunu kaydetti.

HP’yi doğru yerlere götürme noktasında bir adım atılmadığına dikkat çeken Manavoğlu, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ben en büyük katkıyı yaptığımı ama dinlenmediğime inanıyorum. Birçok kişi kıskançlığından dolayı partinin daha iyi yerlere gidebilmesi için çabalamadı. HP’nin oyu gerilediği zaman sorumluluk alması gerekenler belliydi. Bu yanlışlıkları ben ortaya çıkarmadım. Partinin büyümesi için gailesi olan insandım.”

MANAVOĞLU’NDAN SİNE-İ MİLLET YORUMU... “ANLIK HAREKETLERLE BU İŞLER YÜRÜMEZ”

Manavoğlu, sine-i millet kararı ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın ilk etapta aldı bu kararı kendi kendine aldığını kaydeden Manavoğlu, “İşin içinde tutarsızlık var. Günlük ve anlık hareketlerle bu işler yürümez” dedi.

Manavoğlu, sağlıklı bir kararın ve bu doğrultuda takdir edilesi bir duruşun ortaya çıkabilmesi için istişare ortamının oluşturulması gerektiğini ama bunun yapılmadığını belirtti.

Sine-i milletin başka partiler ile görüşülerek alınması gereken bir karar olduğunu ifade eden Manavoğlu, “Bu karar doğru zeminde ve uygun bir şekilde alınmadı” diye konuştu.

“BİZ İLETİŞİMDE OLDUĞUMUZ KİŞİLERLE GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Manavoğlu, bundan sonraki süreçte izleyeceği yol ile ilgili olarak ise, “Biz iletişimde olduğumuz kişilerle görüşmelerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kendisi ile birlikte istifa eden Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers ile birlikte süreci iyi takip edeceklerini aktaran Manavoğlu, “Seçim sonuçlarını iyici değerlendirip bazı sonuçlar çıkartacağız ve buna göre bir izleyeceğiz” açıklamasında bulundu.