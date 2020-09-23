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Manavoğlu: ‘’jeneratörler El-Sen tarafından sabote edildi’’

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Kanal T ekranlarında yayınlanan Bakış Açısı’nın konuğu Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu oldu.
Manavoğlu: ‘’jeneratörler El-Sen tarafından sabote edildi’’

Deniz Gürgöze’nin sunduğu Bakış Açısı programına konuk olan Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, EL-SEN ile ilgili önemli iddialarda bulundu.

EL-SEN’in İçişleri Bakanlığı’nın elektriğini kesmesini değerlendiren Manavoğlu, EL-SEN’i sabotaj yapmakla suçladı.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın son iki yıldan beridir elektrik faturalarını düzenli olarak ödediğini belirterek, EL-SEN’nin şov yaparak siyasi davrandığını belirtti.

Yapılan hareketlerin siyasi olduğunu belirten Manavoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın elektrik kullanımının bütçesini aştığını ve bakanlığın tekrar ek bütçe istediğini ve ödemenin bir ay geciktiğini belirtti.

Manavoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın en son elektriği kesilmesi gereken bakanlık olduğuna vurgu yaparak halkın en fazla hizmet aldığı bakanlığın elektriklerinin kesilmesi ile halkın mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Manavoğlu, düzenli ödenen bir elektriği ‘’su birimlerinizin ödenmemiş borcu var’’ diyerek kesilmesini eşkıyalık olarak nitelendirdi.

EL-SEN’nin sendika olarak görevlerinin dışında davrandığını ifade eden Manavoğlu, ‘’107 bin TL borcu olan İçişleri Bakanlığı’nın 1 ay gecikmesi üzerine bunun yapılması tamamen siyasi bir davranıştır’’ dedi.

Yapılan hareketin siyasi olarak değerlendiren Manavoğlu, e-devlet hizmetlerinin iki gündür durduğunu belirterek, bakanlığın jeneratörlerine de müdahale edildiği bilgisini aldıklarını söyledi.

Jeneratörlere müdahale yapıldığı bilgisini aldıklarını belirten Manavoğlu, olayın sabotaj olduğunu ileri sürerek konunun netleştikten sonra polise taşınacağını belirtti.

Bakana verilen bilgiler doğrultusunda jeneratörlere müdahale edildiği konusunun araştırıldığını belirten Manavoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın işlerinin sabote edilmesini halka karşı yapılan bir saygısızlık olarak nitelendirdi.

Manavoğlu, gelinen noktanın verimsizliğinden şikayet ederek belli kurumların şov yapmasına izin veren bir yapıya sahip olduğumuzu söyledi.

Elektrik kesilmesinin tamamiyle siyasi olduğunu ifade eden Manavoğlu sendikanın şov yaptığını savundu.

Halkın Partisi Milletvekili Manavoğlu, sendikayı çok pasif bulduğunu sendikanın öncelikli yapması gereken işin KIB-TEK’in verimli çalışmasını sağlaması olduğunu söyledi. Manavoğlu, ‘’EL-SEN kamuda çalışanları ‘’halka nasıl daha iyi hizmet verebiliriz’’ noktasında motive etmesi gerekirken, kamuyu nasıl sabote ederim derdindedir’’ dedi.

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