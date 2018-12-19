Manavoğlu: "Kamunun yanısıra, GKK’yı ve Polisi de bize benzettik !"

​​​​​​​Sert açıklamaları ve sivri dili ile dikkat çeken, Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Sert açıklamaları ve sivri dili ile dikkat çeken, Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Milletvekili, Gülşah Sanver Manavoğlu, Kamu’dan, GKK’ya, Polis Teşkilatından, Belediyelere kadar yaptığı eleştirilerde, vurdumduymazlığın ve nemelağzımcılığın hakim olduğunu dile getirdi.

ATIŞ ALANINDA UMURSAMAZLIK VARDI

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Diyalog TV’deki sabah programında Çiğdem Aydın’ın konuğu olduğu sırada yaptığı açıklamada, Polisi de GKK’yı da benzettik. Disiplinli çalışma yok. Atış alanında, bütün kurumlarımızda olduğu gibi umursamazlık var. Atış alanında kaç mermi attığını, nereye attığını asker denetlemesi lazım. Hatta 2 kere denetlemesi lazım. 12 yaşındaki çocuk atış alanına giriyor. Denetim ve kontrol yok. 12 yaşındaki çocuğun atış alanındaki ölümü bütün kurumlarımızda olduğu gibi umursamazlıktan kaynaklandı dedi.

YASA DIŞI İŞLER YAPILIYOR

Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu açıklamasına devamla, polisi de benzettik. Polisin varlığını hissetmiyoruz. Yasamız var ama aleni bir şekilde yasa dışı işler yapılıyor. Örneğin, sivil vatandaşların gazinolara girmesi yasaktır. Ama sen yasak diyorsun ama herkes elini kolunu sallayarak alenen gazinolara giriyor. Rum’da parası olan gazinolara girerken, bizde parası olmayan batak insanlar bile gazinolara giriyor. Polis eksikliği var. Süleyman Manavoğu ile görüştüm. Raporumu verdim diyor. Ama alttan baskı yapması gerekir. Yapmadığını da söyledim. Bir Polisi, Lefkoşa’dan alıp, Aplıç kapısına gönderirseniz tabi ki ondan verim alamazsınız. Onu oturduğu evin en yakın bir yerinde görevlendirilmesi gerekir ifadesinde bulundu.

MEMUR TEMBEL VE KAMUDA DİSİPLİN YOK

Manavoğlu açıklamasına devamla şunları kaydetti. ‘’Bizde Kamu’da da disiplin yok. Kamu Reform Yasası tadil edilmeli. Memur tembel. Bunun cezasını vatandaş çekiyor. Memur işe gelmiyor işe geldi gibi imzayı yerine bir başkası atıyor İhale yasası var bütün devlet ihaleleri oradan çıkması gerekir. Ama tam aksi yapılıyor. Öyle bir sistem var ve açık açık yasalar çiğneniyor. Denetleme yok. Ben kırbacı elime alınca beni eleştiriyorlar.

İSTENEN EVRAKLAR ÇOK UZUN SÜRED VERİLİYOR

Bu hükümette şimdi çalma çırpma yoktur. Yolsuzluklar ile çalışma yapıyoruz. Sayıştay bazı dosyaları hazırlıyor. Polis yolsuzluklar ile ilgili evrak istiyor. Ama savcılıktan ve mahkemeden kâğıt gitmesine karşın istenen evrakların alınması aylar sürüyor. Ne yapsın Sayıştay? Evraklar polise gider. Oradan evrak için tekrar Sayıştay’a derken bu iş uzun yıllar sürer. Gelenler önünde bulur.

BELEDİYE YASASININ DEĞİŞMESİ ŞART

10 yıldır belediye değişiklik yasasını bile değiştirmedik. Belediye Başkanı suç işlediğinde, veya yasaya aykırı istihdam yaptığında bir cezai müeyyide ile karşılaştı mı? Bir kişi suçunun karşılığını ödedi mi? Yasaya ve mevzuata aykırı işlem yaptığında ne olacağını bilmeli bu insan. Tabi burada başka ilişkiler de var. 10 kişiyi işe sokacaksın diye belediyeleri darmadağın ettik.’’

KURULAN DÜZENİ YIKMALI VE SOKAĞA ÇIKMALIYIZ

Vatandaş olarak sokağa çıkıp yürümeliyiz. Eskiden beri kurulan ve yıkılamayan düzeni değiştirmeliyiz. Mecliste bazı Milletvekilleri hala daha o eski düzeni korumaya çalışıyor. Adam evinde Meclise öğleden sonra geliyor ve başlıyor konuşmay diyen Gülşah Şanver Manavoğlu, bazı partilerden beslenen kalemşörler de var. Oradan da saldırılar geliyor. Onlar bazı partiler ile ilişkilidirler. İzlenen yol çıkmaz yol. Faiz yükselir yatırımlar azalır. Faiz azalır yatırımlar çoğalır. Meclisin avlusunda volta atarım kızınca sonra ağızlarının payını veririm dedi.