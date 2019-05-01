Manavoğlu: Kapılardaki sıkıntıyı çözecek olan Başbakan'la maliye işlerinden sorumlu bakandır.

İşte o açıklama;

Sevgili KKTC halkı bizim ülkemizde Polis İçişleri Bakanlığına bağlı değildir...

O yüzden özellikle geçiş noktalarındaki uzun kuyruk problemlerini ve çözümlenememesini çözebilecek olan tek merci Başbakanlığın koordinasyonuyla Emniyet Müdürlüğü'dür...

Dün Süleyman Manavoğlu'yla bu konuyu konuştum...

2017 nin başından bugüne 20 kişi Sivil Hizmet görevlisi alındı... 2018'de bunların içerisinden 15 kişi, 2019'da 6 kişi , kamu sınavlarına girerek başka resmi dairelere gittiler ....

Yani 2017 deki SHG sayısından -1 dir şu anki mevcut sayı....

Muhaceret noktalarından giriş çıkışlar bu zaman zarfında çoğaldı... yeni kapılar açıldı....

Ek mesailer ile ilgili kısıtlama getiren genelge bu bölüme de gitti ...

Bu durumda mevcut personele ek mesai de yaptıramıyorlar ....