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Manavoğlu: Keyfi Dağıtma Kalemleri Vatandaşlarımıza Merhem Olsun

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KKTC 2021 bütçesi dün mecliste komitede görüşülmeye başlandı. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Komite Başkanı Sunat Atun ve Başkan Vekili Fikri Toros’un açılış konuşmaları sonrasında Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu söz aldı.
Manavoğlu: Keyfi Dağıtma Kalemleri Vatandaşlarımıza Merhem Olsun

 

Manavoğlu, önümüzdeki görüşmelerde bazı kurumların ve bakanlıkların bütçesi altında hane halkına yardım ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara transferler başlığı altında ki "keyfi dağıtma" kalemlerinin, mevcut iklim değişiklikleri yüzünden ülkemizin yaşadığı sel, doğal afet ve felaketlerden zarar gören hane halkına yardım amacıyla kullanılması için; "Acil Afet Fonu" adı altında İçişleri Bakanlığı bütçesinin altında yeni bir kalem açılması ve oraya aktarılması konusunda Halkın Partisi grubu adına öneri vereceklerini söyledi. Sonrasında da yine dün gündemde olan Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki bahse konu iki “keyfi dağıtma” kalemlerindeki 1 milyon 300 bin TL’nin doğal afetten zarar gören vatandaşlarımıza merhem olarak kullanılması için acil afet fonuna aktarılması önerisini yaptı.

MANAVOĞLU’NUN YAPTIĞI ÖNERİ UBP VEKİLLERİ TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Manavoğlu, “Örtülü ödenek olan ve keyfi şekilde dağıtılan bu kaynakların Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’nın altındaki toplam tutarı 2,950,000 TL’dir. Doğal afetlerden zarar gören ve görecek olan pek çok vatandaşımıza can suyu olabilecektir. Halkın Partisi meclise girdiği ilk günden beri bu kalemlerin keyfi ve adil olmayan dağıtım şeklinden çıkması gerektiğini vurgulamıştır. Kendi bakanlığı olan Başbakan Yardımcılığı bütçesine dahil edilen bu kalemleri kullanmayıp iade etmiştir” ifadesini kullandı.

HP Milletvekili Manavoğlu’nun yaptığı öneri, dünkü oylamada komitedeki UBP vekilleri tarafından reddedildi ve kabul edilmedi. Gelecek hafta görüşülecek Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı bütçelerinde de Halkın Partisi aynı önerilerini komiteye sunmaya devam edecek.

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