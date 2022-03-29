Manavoğlu: "LTB Başkan adayı olmam isteniyor"

HP Genel Sekreteri, eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, LTB Başkanlığı’na aday olup olmayacağı ile ilgili keskin cevap vermek istemediğini söyledi.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri, eski milletvekillerinden Gülşah Sanver Manavoğlu, Gökhan Altıner’in Kıbrıs Postası TV'de sunduğu ‘Sabah Postası’ isimli programa telefona bağlanarak, soruları cevapladı.

“GÖREVİMİ TOKATLIOĞLU’NA DEVREDECEĞİM”

Genel Sekreterlik görevini Ahmet Tokatlıoğlu’na devredeceğini söyleyen Manavoğlu, partide değişiklik olması gerektiğine inandığını ve partinin diğer organlarında da değişiklik olacağını düşündüğünü söyledi.

“KESKİN CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM”

LTB Başkanlığı’na aday olup olmayacağıyla ilgili sorulan soruyu da cevaplayan Manavoğlu, partisinin ve çevresinin LTB için başkanlığa aday olmasını istediğini ifade etti. Manavoğlu, düşünmek istediğini, keskin cevap vermek istemediğini belirtti. Manavoğlu, ailesiyle ve işiyle ilgilenmek istediğini de sözlerine ekledi.