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Manavoğlu: Makyaj da yaptım selfie de çektim...

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Meclis çalışırken Genel Kurul salonunda selfi çeken Halkın Partisi milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu kendini savundu, ' Makyaj da yaptım selfie de çektim....' dedi...
Manavoğlu: Makyaj da yaptım selfie de çektim...

Meclis çalışırken selfi çeken vekiller tepkilere neden oldu.

HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu sosyal medya ve basına yansıyan tepkiler sonrası sosyal medya hesabından kendini ve partisini savunan bir açıklama yaptı.

İşte Manavoğlu'nun paylaşımı:

"Halkın Partisi meclise gireli , ben milletvekili olalı 2.5 sene oldu ..

İlk günden beri yazda meclis genel kurulunu çalıştıralım dedik...

Savcılık görüşü var, anayasaldır olmaz diyen arkadaşlar seçim arifesinde "çalışmaya" karar verip anayasayı ve başsavcılığı farklı yorumlamaya başladılar ...

Hükümette başka muhalefette başka olduklarını bir kez daha kanıtladılar ...

Buna rağmen biz iki yazda da mecliste komitelerde çalıştık...

Makyaj da yaptım selfie de çektim....

En azından başkaları gibi samimiyetsiz olmadım...."

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