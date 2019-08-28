Manavoğlu: Maraş'ı ava açalım

Manavoğlu'nun paylaşmına tepki gösteren KKTC Avcılık Federasyonu, şu açıklamayı yaptı:

Avcılık Federasyonu’nun dün yaptığı eylemin esas nedeni, “BAZI SİYASİLER” tarafından popülizm yapılarak avcılığın siyasi malzeme olarak kullanılıp, avcılık dışı kararlar üretilmesine neden olmasıydı. Bu bağlamda Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun avcılıkla ilgili bugün sosyal medyadan yaptığı yorumu sizlerle paylaşıyor, takdiri avcı camiası ve kamuoyuna bırakıyoruz.