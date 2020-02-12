Manavoğlu: Özersay’ın ‘parti kurmayacağım’ gibi bir ifadesi yok

HP Milletvekili Manavoğlu, ‘yalan’ ve ‘yanlış’ ayrımı yaptığı açıklamasında Halkın Partisi olarak topluma hiçbir yanlışlarının olmadığını savundu.

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, BRT’de katıldığı ‘Birinci Boyut’ programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Manavoğlu, HP eski Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay hakkında yanlış yorumlamalarda bulunulduğunu savundu.

“ÖZERSAY ‘PARTİ KURMAYACAĞIM’ GİBİ BİR İFADE KULLANMADI”

‘Yanlış’ ve ‘yalan’ arasında fark olduğunu belirten Manavoğlu, Özersay’ın ‘parti kurmayacağım’ gibi bir ifadesi olmadığını iddia ederek “aslında orada kullanılan ifade o şekilde değildi” dedi.

“Farzedelim ki ‘parti kurmayacağım’ dedi ve parti kurdu, bunun neresinde bir yanlış vardır?” ifadelerini kullanan Manavoğlu, topluma herhangi bir yanlış yapılmadığını söyledi.

UBP İLE ORTAKLIK KONUSU... “UBP’NİN POZİSYONU TAMAMEN DEĞİŞTİ”

UBP ile ortaklık kurulması konusuna da değinen Manavoğlu, “UBP ile ortaklık kurulmayacağına dair kullanılan ifadeler o döneme aitti. Sonrasında UBP’nin pozisyonu tamamen değişti ve ortaklık kuruldu. Bu noktada topluma bir yanlış var mı?” dedi.

“BİZ HİÇBİR ZAMAN TOPLUMA YANLIŞ YAPMADIK”

Bir örnekle ‘yalan’ ve ‘yanlış’ ifadelerini yorumlayan Manavoğlu, “Ben mesela ‘senin kafanı kesmeyeceğim’ dersem ve kesersem eğer burada bir kayıp olduğu için burada bir yanlış vardır. Biz hiçbir zaman topluma yanlış yapmadık” dedi.