  • BIST 121.135
  • Altın 304,324
  • Dolar 6,0385
  • Euro 6,5895
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Manavoğlu: Özersay’ın ‘parti kurmayacağım’ gibi bir ifadesi yok

» »
HP Milletvekili Manavoğlu, ‘yalan’ ve ‘yanlış’ ayrımı yaptığı açıklamasında Halkın Partisi olarak topluma hiçbir yanlışlarının olmadığını savundu.
Manavoğlu: Özersay’ın ‘parti kurmayacağım’ gibi bir ifadesi yok

Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, BRT’de katıldığı ‘Birinci Boyut’ programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Manavoğlu, HP eski Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay hakkında yanlış yorumlamalarda bulunulduğunu savundu.

“ÖZERSAY ‘PARTİ KURMAYACAĞIM’ GİBİ BİR İFADE KULLANMADI”

‘Yanlış’ ve ‘yalan’ arasında fark olduğunu belirten Manavoğlu, Özersay’ın ‘parti kurmayacağım’ gibi bir ifadesi olmadığını iddia ederek “aslında orada kullanılan ifade o şekilde değildi” dedi.

“Farzedelim ki ‘parti kurmayacağım’ dedi ve parti kurdu, bunun neresinde bir yanlış vardır?” ifadelerini kullanan Manavoğlu, topluma herhangi bir yanlış yapılmadığını söyledi.

UBP İLE ORTAKLIK KONUSU... “UBP’NİN POZİSYONU TAMAMEN DEĞİŞTİ”

UBP ile ortaklık kurulması konusuna da değinen Manavoğlu, “UBP ile ortaklık kurulmayacağına dair kullanılan ifadeler o döneme aitti. Sonrasında UBP’nin pozisyonu tamamen değişti ve ortaklık kuruldu. Bu noktada topluma bir yanlış var mı?” dedi.

“BİZ HİÇBİR ZAMAN TOPLUMA YANLIŞ YAPMADIK”

Bir örnekle ‘yalan’ ve ‘yanlış’ ifadelerini yorumlayan Manavoğlu, “Ben mesela ‘senin kafanı kesmeyeceğim’ dersem ve kesersem eğer burada bir kayıp olduğu için burada bir yanlış vardır. Biz hiçbir zaman topluma yanlış yapmadık” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lapta!da Dükkan Açma ve Hırsızlık  12 Şubat 2020 Çarşamba 13:19
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Doha Temsilcisi Güven’i Kabul Etti12 Şubat 2020 Çarşamba 13:12
  • Federe Devleti’nin 45’inci yıl dönümü12 Şubat 2020 Çarşamba 13:08
  • KTOEÖS Başkanı Eylem Şehit Ecvet Yusuf’un ailesine başsağlığı diledi12 Şubat 2020 Çarşamba 12:44
  • Başbakanlık Trafik Işıklarında Akıllı Kavşak Sistemine Geçiliyor12 Şubat 2020 Çarşamba 12:40
  • Taçoy: “Elektrik kurumunu yüksek faiz yükünden kurtararak, 13 milyon tl tasarruf sağlayacağız”12 Şubat 2020 Çarşamba 12:22
  • Nisan 2020 seçimleri konularında YKP’nin tavrını açıklamak için basın toplantısı düzenledi.12 Şubat 2020 Çarşamba 12:12
  • Eleştirilere espirili yanıt verdi! Hayaller Finlandiya gerçekler ben!12 Şubat 2020 Çarşamba 12:04
  • Eroğlu, Akıncı’nın açıklamalarını eleştirdi…“kardeşlik bağlarını zedeledi”12 Şubat 2020 Çarşamba 11:51
  • KTOEÖS Başkanı Eylem Şehit Ecvet Yusuf’un Ailesine Başsağlığı Diledi12 Şubat 2020 Çarşamba 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti