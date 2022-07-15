Manavoğlu: Şeytan taşlamak isteyen işi bitince taşlasın

UBP içindeki sıkıntılar yüzünden bu ülke çöktü ve hiç kimsenin de bir şey yapmaya niyeti yok. Halkı düşünen yok. Şuan ki ekonomik sıkıntıları hangi parti gelirse gelsin çözemez. Siyasilerimiz sürekli bir yerlere gidiyor. Siyasilere adayı terk etme yasağı konmalı. Ben 4 sene adadan çıkmadım. Komitelerde çalışan milletvekilleri de çıkmayacak. Şeytan taşlamak isteyen işi bitince taşlasın. Kimse yerinden kımıldamasın. Bakanlar kurulu ve milletvekillerine dışarı çıkma yasağı konmalı. Eğer samimiyseler, bu adil olmayan ortamı düzeltmemeleri gerekiyor” dedi.

kaynak: GÜNDEM KIBRIS