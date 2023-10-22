Manavoğlu, siyasette yeni bir oluşum için atmosfer var

“Rekabetin olmadığı yerde kalite ve üretim olmaz” diyen 9. Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, siyasette yeni bir oluşum için atmosferin olduğunu ancak bunun halkın geneline sirayet edecek bir noktaya ulaşması gerektiğini söyledi...

“Yeni oluşum var mı?” sorusuna yanıtla Manavoğlu, “Yok ama olabilir. Halk istiyor, beklentisi var. Çok ciddi bir boşluk var. CTP ve UBP’yi de kurtarmaz başka bir partinin olmaması… Çünkü rekabetin olmadığı yerde kalite üretim olmaz.” dedi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Gülşah Sanver Manavoğlu, “belli başlı saplantılarla yürürse bazı şeyler olmaz. Solda başka sağda başka başka sıkıntılar var.” dedi.

Manavoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Daha kaliteli bir siyasi ortam için boşluk var. Ama çok kolay değil aklı başında birilerinin işini, ailesini bırakıp bu manzara karşısında kendini feda edebilmesi… Olmaz mı olur. Yapabilecekler var mı, vardır. Biz de yapabiliriz… Halkın genelinde bu isteğin olması lazım. Bir de malum yaşanmış bir Halkın Partisi gerçeği var. Umutları kıran…

Halkın ciddi anlamda inancı yok. Siyasete olan güvenin sarsılmasının esas sebebi de partilerin çok büyük vaatler vermeleri ve hükümette de yerine getirememeleri… Siyaset ciddi anlamda güvenini kaybetti.”