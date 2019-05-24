Manavoğlu: "Yolsuzlukların üzerine giderken ortaklar bizi yalnız bıraktı"

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Genç TV’de katıldığı Güne Merhaba programında iç siyaseti değerlendirdi.

KKTC ve TC’de bir krizin olduğunu ve krizin bitip bitmeyeceğini Türkiye’deki seçimlerden sonra belirleneceğini öngören Manavoğlu, “özellikle İstanbul’daki seçimsonuçlarının ardından bir hareketlenme olacak. Bu hareketlenme sonrası ise krizin durulacağını umut ediyorum” sözlerini kullandı.

İstikrarlı bir idareyle birlikte her şeyin çözüleceğine inandığını KKTC’deki istikrarsız durumun Türkiye’yi de etkilediğini aktaran Gülşah Manavoğlu, “partimize ve Kudret Özersay’a dönük çok ciddi bir yıpratma politikası vardı. Geçmiş hükümetteyken bunu daha sessiz ve derinden yapan bir grup vardı” dedi.

Bazı grupların Özersay’a karşı yıpratma politikalarını eski hükümetten ayrılmakla birlikte dozaj arttırdıklarını öne süren Manavoğlu, uzun süredir Özersay ve HP’nin güçlenmesini istemeyen grupların var olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Manavoğlu, protokollerin zamanında düzenlenip hazırlanmasına sürekli anlaşmazlık ve hükümet dağılmalarının sebep olduğuna dikkat çekti.

“YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNE GİDERKEN 3 ORTAKTA HP’Yİ YALNIZ BIRAKTI”

“Biz verdiğimiz sözleri tutamadık diye üstümüze gelinmesi doğru değildi. Biz verdiğimiz sözlerin bir kısmını tutabildik. Bir kısmını da tutma yolunda ilerliyoruz” ifadelerini kullanan Manavoğlu, “HP yolsuzlukların üzerine gitmedi yorumunu yanlış buluyorum” dedi.

Destek olmayan partilere karşı ısrarcı olduklarını belirten Manavoğlu, “Yolsuzlukların üzerine gittik ama giderken yalnız bırakıldık. 3 ortakta Halkın Partisi’niyalnız bıraktı. Mani olmadılar ama süreci de hızlandırmadılar” ifadelerini kullandı.

“Hükümeti bozmadan önce konuşabilseydik şu anki durumda olmazdık” diyen Manavoğlu,“Anlaşmak isteseydik çok farklı olurdu her şey. Biz konuları 1 ay veya 15 gün önce bile konuşsaydık bu aşamaya gelmezdik. Şimdi karşımızda çok farklı bir hükümet seçeneği olurdu” sözleri kullandı.

4’lü koalisyon sürecinde en fazla zararı gören partinin Halkın partisi olduğuna dikkat çeken Manavoğlu, “Bizim partimiz ekonomik ve protokol konularındaki sorunlar hakkında ayak direyen tek partiydi. Biz bu sorunları sürekli vatandaşa şikâyet edecek değildik. Bizim bu konulardaki tutum ve isteklerimiz hep ertelendi” dedi.