Manavoğlu:Aşı programı çeşitli sektör idarecileri ve çalışanları tarafından istismar ediliyor

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:

Manavoğlu açıklamasında; “Aşılama konusunda Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Dairesi,sivil toplumun talepleri ve beklentileri doğrultusunda iyi niyetle ön saflarda çalışanlar için bir aşılama programı çıkarmıştır ama görünen o ki , çeşitli sektör idarecileri ve çalışanları bu hassas konuyu istismar etmektedirler… Yaşlılarımızın, orta yaşlılarımızın ve kronik hastalarımızın öncelikli olarak aşılanması çok ama çok zaruridir. Bu yüzden, yetkililer bu soğuk kış günlerinde aşılama noktalarında öncelikli aşılanması gereken bu kişilerin yığılma olmadan daha uzun saate yayarak hızla aşılanmasına ağırlık vermelidir.”