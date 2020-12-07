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Manavoğlu:“İstifaları Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan olaylara da bağlıyorum. İspatım yok ama yüzde 90 eminim” 

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HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP'li 3 vekilin istifalarına ilişkin telefon bağlantısıyla katıldığı bir TV programında yorumlarda bulundu.
Manavoğlu:“İstifaları Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan olaylara da bağlıyorum. İspatım yok ama yüzde 90 eminim” 

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP'li 3 vekilin istifalarına ilişkin telefon bağlantısıyla katıldığı bir TV programında yorumlarda bulundu.

 İşte Manavoğlunun dfeğerlendirmelerinden başlıklar:

“Azınlık hükümetinin gündeme gelmesinden sonra atılan bu adım sorgulanmalıdır”

 “Bu istifa onların ilke ve düşüncelerine aykırıdır” 

“Aldıkları karar ile haklarında hayırlı olmasını dilerim” 

“Parti içinde oynanan oyundur” 

“Ahde vefa çok önemlidir. Ben ailemden böyle öğrendim”

 “Bu istifaları, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan olaylara da bağlıyorum. İspatım yok ama yüzde 90 eminim” 

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