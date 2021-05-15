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SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Manavoğlu'ndan kapıları açın çağrısı

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HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu Sosyal Medya hesabından bir paylaşım yaptı
Manavoğlu'ndan kapıları açın çağrısı

İşte Paylaşım:

Covid pozitif vaka sayılarının test sayılarına yüzdelik oranı:

KKTC: (22÷4179)×100=%0.5*

GÜNEY: (171÷87628)×100=%0.2*

TC:(11394÷203073)×100=%5.6*

*en yakın tam sayıya yuvarlanmış ....

Tabii bunlarla birlikte çift aşı oranlarını da yanyana koyarsak risk haritası ortaya bir olgu koyar...

Dolayısıyla TL' nin Eruo karşısındaki değer kaybını düşündüğümüzde güneyden buraya tüketim talebinin ciddi boyutlarda olduğu bir dönemdeyiz.

Ülkemizdeki ekonomiyi canlandırmak esnafa kaynak yaratmak için adamızdaki sınır alışverişinin hareketlendirilmesi acil ihtiyaçtır ...

Bu sebeple hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nı, sınır kapılarından geçişlerin başlaması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve siyasi girişimleri başlatmak üzere göreve çağırıyoruz.

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