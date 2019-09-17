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Manavoğlu'ndan öneri: "Yenikent'teki polis okulunu, ilkokul veya ortaokula çevirelim"

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Manavoğlu'ndan öneri: "Yenikent'teki polis okulunu, ilkokul veya ortaokula çevirelim"
Manavoğlu'ndan öneri: "Yenikent'teki polis okulunu, ilkokul veya ortaokula çevirelim"

Yenikent'te inşa edilen polis okulunun acil bir ihtiyaç olmadığını savunan HP Milletvekili Manavoğlu, bölgenin ilkokul ve ortaokula ihtiyacı olduğunu savunarak, "O zaman ne bekliyoruz? Milli servet çürümeden, polis okulu binasını, devlet okuluna çevirelim" önerisine bulundu.

Gönyeli Yenikent bölgesinde yapılan polis okulunun acil bir ihtiyaç olmadığını savunan Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bölgenin ilkokul ve ortaokula ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “O zaman ne bekliyoruz? Milli servet çürümeden, polis okulu binasını, devlet okuluna çevirelim” önerisine bulundu.

Binanın mülkiyetinin Polis Genel Müdürlüğü’nde olduğunu hatırlatan Manavoğlu, “Polisimiz, binayı Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe etsin” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği bu açıklamasına; Başbakan Ersin Tatar ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu da etiketleyen Manavoğlu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Görünen o ki Yenikent'in göbeğinde Polis okuluna acil bir ihtiyaç yokmuş… Ama bir ilkokula ve ortaokula acil ihtiyaç var. O zaman ne bekliyoruz? Milli servet çürümeden Polis okulu binasını devlet okuluna çevirelim... Mülkiyet poliste olabilir, öyleyse polisimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na hibe etsin binayı... Güzel olmaz mı?”

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