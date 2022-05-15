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Manavoğlu'ndan Özersay'a Parti içi demokrasiyi hiçe sayanın demokrasi dersi çabası manidardır

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Manavoğlu: Dost acı söyler
Manavoğlu'ndan Özersay'a Parti içi demokrasiyi hiçe sayanın demokrasi dersi çabası manidardır

KKTC 2022 Genel Seçiminin ardından Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa eden Mehmet Manavoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Manavoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dost acı söyler:

Parti içi demokrasiyi hiçe sayan, kendi başına buyruk hareket eden bir genel başkanın, ülkeye demokrasi dersi vermeye çalışması manidardır!

Popülizm kokan son manevrasının tek amacı sadece ve sadece “kendi” kaybettiği siyasi itibarını biraz da olsa geri kazanmaya çalışmaktan başka bir şey değildir.

Aslında tek ihtiyaç samimiyet, dürüstlük ve takım ruhudur. Umarım bu anlaşılır, doğru yol bulunur.

Hepinize iyi pazarlar!”

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