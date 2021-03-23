Manavoğlu:“Sınava girecek olan 5., 8. Ve 12. Sınıflar için müfredat daraltılmalı”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, hükümetin kendi sorunlarıyla, nisap sıkıntısı gibi konularla ilgilenmekten esas konuları atladığını söyledi. Televizyon programına katılarak gündemi değerlendiren Manavoğlu, “Aşıda ve PCR testlerinde durum nedir? Ekonomide gelinen son durum nasıldır? Eğitimde veliler açısından zaten bir kaos yaşanıyor. Online eğitimin zorluğu ve öğretmenlerle öğrencileri yorduğu gerekçesiyle bir haftalık ara verme kararı alınsa da herhangi bir plan ortaya koymadan verilen ara herkesi rahatsız etti. Hemen hemen her ailede çocukların sürekli evde ve bilgisayar ekranı karşısında olmaktan kaynaklı psikolojik ve ruhsal bunalım yaşanıyor. Yüz yüze eğitim çok önemlidir” sözleriyle mevcut durumu özetledi.

“SINAVA GİRECEK OLAN 5., 8. VE 12. SINIFLAR İÇİN MÜFREDAT DARALTILMALI”

Öğretmenlerin ve sendikaların kendilerini güvende hissetme haklı gerekçesiyle aşı olma talebinde bulunduklarını anlatan Manavoğlu, “Eğitim Bakanı çıkıp öğretmenler aşı olmadan okulları açmayacaklarını söyledi. Ama elimizde bunu gerçekleştirebilecek aşı imkanı var mıydı bunu hiç düşünmedi. Hükümetin koordineli çalışmadığı buradan anlaşılıyor. Bu gibi söylemler için ciddi bir dayanağınızın olması, aşıların mevcut olması lazım. Bu açıklamadan sonra ters bir hareket yapmak da zorlaşıyor ama ortada da aşı yok. Çocuklarımızın içinde 5., 8. ve 12. sınıfta olanlar var, çeşitli sınavlara girecekler. Okullar açılamıyorsa bile sınava girecek sınıfların müfredatlarının daraltılması veya sınavda çıkabilecek sorulara göre çocukların yönlendirilmesi gerekiyor. Çünkü her ne kadar öğretmenlerimiz müfredatın tamamını verseler de boşluklar oluyor” diye konuştu.

“KOLTUKLARI BIRAKMAK İSTEMESELER DE ORTADA MEŞRUİYETİ SORGULANAN BİR HÜKÜMET VAR”

Gelen soru üzerine erken seçim ihtimallerini de yorumlayan HP Genel Sekreteri, Halkın Partisi olarak erken seçimle ilgili bir sıkıntılarının olmadığını belirtti. Manavoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkenin durumu da hükümetin durumu da ortadadır. Hükümetin ciddi sıkıntıları vardır ve bu ülkeye icraat anlamında bir faydasının olmayacağı da aşikardır. Çünkü hükümetin ortaklarının her birinin önünde kendi kurultayları var. 11 Nisan’daki Yeniden Doğuş Partisi (YDP) kurultayı sonrası hükümette yaşanacak olan herhangi bir çalkantı, bence bu hükümetin seçim tarihi konusunda ne istediğini ortaya koyacak. Hükümetteki kişiler koltuklarında kalmak için ellerinden geleni yapsa da ortada ciddi şekilde meşruiyeti sorgulanan bir hükümet var. Sayın Başbakan seçilmeden partinin başına geldi, kendileri arasındaki en büyük sıkıntılardan biridir. YDP’nin iki vekili de birbirine rakip ki o da ayrı bir problem. Sayın Başbakan hükümeti kurarken erken seçimin ekimde olacağını söyledi. Sonrasında Meclis Başkanı’nı seçtiremediğinde erken seçim çağrısı yaptı, kürsüden inince de pişman oldu. Geçenlerde de Mart 2022’den bahsetti. Belli ki kafalar henüz dağınık. Biz HP olarak parti organlarımızda da bu konuyu görüşüp ona göre bir strateji belirleyeceğiz.”