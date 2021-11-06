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Manchester Derbisinin Galibi City

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İngiltere Premier Lig'de Manchester derbisinde zafere ulaşan taraf City oldu. Mavi-beyazlı ekip Old Trafford'da ezeli rakibini 2-0 mağlup etti.
Manchester Derbisinin Galibi City

Old Trafford'da karşılaşmanın ilk yarısında atak oynayan konuk ekip, 7. dakikada Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 45'te sahne alan Bernardo Silva ilk yarının sonucunu ilan etti: 0-2.

İkinci yarıda oyuna yine Manchester City hükmetti. Guardiola'nın talebelerinin iki topu direkten döndü. Bu devrede gol olmadı ve City kritik bir galibiyete imza attı, lider Chelsea'yi takibini sürdürdü.

İki takım arasındaki puan farkı 6'ya çıktı

Manchester United, Old Trafford'da 5-0'lık Liverpool hezimetinden sonra ezeli rakibine de kaybetti. City puanını 23'e yükseltirken, kırmızı-beyazlı takım 17 puanda kaldı.  

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