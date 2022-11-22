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Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesini feshetti!

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Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı!
Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesini feshetti!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Portekizli yıldızın, Dünya Kupası başlamadan önce yayınlanan röportajındaki ifadeleri Manchester United tarafından kabul görmemişti! Teknik direktör Erik Ten Hag’ı da eleştiren Ronaldo, Manchester United’da istenmediğini açıklamıştı.

RONALDO: YENİ BİR MEYDAN OKUMA…

Portekiz ile birlikte Dünya Kupası için Katar’da olan Ronaldo, yaptığı açıklamada, “Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı olarak sözleşmemizi erken bitirme konusunda anlaştık. Manchester United’ı ve taraftarları seviyorum, bu asla değişmeyecek. Ancak, benim için yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman geldi” ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED’IN AÇIKLAMASI

“Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal Manchester United’dan ayrılmıştır.

Kulüp, Old Trafford’daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor.

Manchester United’daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor.”

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