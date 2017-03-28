Mandela'nın hapishane arkadaşı Kathrada hayatını kaybetti

Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’yla birlikte ülkesindeki apartheid rejimine karşı mücadele eden Ahmed Kathrada, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Güney Afrika’da beyazların siyahlara üstünlüğünü savunan apartheid rejimine karşı Mandela’yla birlikte mücadele eden Kathrada, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nelson Mandela Vakfı’ndan yapılan açıklamada, 87 yaşındaki Kahtrada’nın ölümünden duyulan üzüntü belirtildi.

Nobel Barış Ödülü sahibi Johannesburg Piskoposu Desmond Tutu da Kathrada’nın ölümünün ardından yazılı bir açıklama yaptı. Kathrada’nın apartheid rejimine karşı mücadelesiyle dünyaya ilham verdiğini kaydeden Tutu, “Ahmed, huzur içinde uyusun. Eski dostları ve yoldaşlarıyla sıcak çikolatanın keyfini çıkarıyordur” ifadelerini kullandı.

KATHRADA, DEVLET TÖRENİYLE DEFNEDİLECEK

Bu arada Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Kathrada’nın devlet töreniyle defnedileceğini açıkladı ve cenazeye dek devlet kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesi emrini verdi.

GÜNEY AFRİKA, KATHRADA’YI ‘KATHY AMCA’ OLARAK ANIYORDU

‘Kathy amca’ olarak da bilinen Kathrada, geçirdiği ameliyatın ardından beynindeki kan pıhtılaşması nedeniyle Johannesburg’daki bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Kathrada’nın vakfından bu sabah yapılan açıklamada akciğerlerindeki zatürre nedeniyle durumunun ağırlaştığı belirtilmişti.