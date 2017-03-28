Mandela'nın hapishane arkadaşı Kathrada hayatını kaybetti

Güney Afrika’da beyazların siyahlara üstünlüğünü savunan apartheid rejimine karşı Mandela’yla birlikte mücadele eden Kathrada, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Nelson Mandela Vakfı’ndan yapılan açıklamada, 87 yaşındaki Kahtrada’nın ölümünden duyulan üzüntü belirtildi.
Nobel Barış Ödülü sahibi Johannesburg Piskoposu Desmond Tutu da Kathrada’nın ölümünün ardından yazılı bir açıklama yaptı. Kathrada’nın apartheid rejimine karşı mücadelesiyle dünyaya ilham verdiğini kaydeden Tutu, “Ahmed, huzur içinde uyusun. Eski dostları ve yoldaşlarıyla sıcak çikolatanın keyfini çıkarıyordur” ifadelerini kullandı.
KATHRADA, DEVLET TÖRENİYLE DEFNEDİLECEK
Bu arada Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Kathrada’nın devlet töreniyle defnedileceğini açıkladı ve cenazeye dek devlet kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesi emrini verdi.
GÜNEY AFRİKA, KATHRADA’YI ‘KATHY AMCA’ OLARAK ANIYORDU
‘Kathy amca’ olarak da bilinen Kathrada, geçirdiği ameliyatın ardından beynindeki kan pıhtılaşması nedeniyle Johannesburg’daki bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Kathrada’nın vakfından bu sabah yapılan açıklamada akciğerlerindeki zatürre nedeniyle durumunun ağırlaştığı belirtilmişti.
AHMED KATHRADA KİMDİR?
21 Ağustos 1929’da Güney Afrika’nın kuzeydoğusundaki küçük bir kasabada Hindistan göçmeni bir ailenin oğlu olarak doğan Kathrada, 12 yaşında Komünist Parti’ye katıldı.
Apartheid yönetimi tarafından ‘yasaklanan’ diğer isimlerle buluştuğu Rivonia’daki Liliesleaf Çiftliği’ne düzenlenen polis baskınında tutuklanan Kathrada, bir yıl süren dava sonucunda sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırılarak aralarında Mandela’nın da bulunduğu Afrika Ulusal Konseyi üyeleriyle birlikte Robben Adası’na gönderilmişti.
18 yıl Robben Adası’nda tutulan Kahtrada, daha sonra 1982’de Pollsmoor Hapishanesi’ne nakledilmişti. 15 Temmuz 1989’da salıverildiğinde 60 yaşında olan Kahtrada, ömrünün 26 yılını hapishanede geçirmişti.
Siyasi yaşamını sürdüren Kahtrada, Zuma’ya yönelik eleştirilerini dile getiren sayılı isimlerden de biriydi. Kahtrada, geçen yıl hakkındaki yolsuzluk iddialar ortaya çıkan Zuma’ya istifa çağrısı yapmıştı.
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