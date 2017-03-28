 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.009
  • Altın 145,788
  • Dolar 3,6175
  • Euro 3,9278
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Mandela'nın hapishane arkadaşı Kathrada hayatını kaybetti

» »
Mandela'nın hapishane arkadaşı Kathrada hayatını kaybetti
Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela’yla birlikte ülkesindeki apartheid rejimine karşı mücadele eden Ahmed Kathrada, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Güney Afrika’da beyazların siyahlara üstünlüğünü savunan apartheid rejimine karşı Mandela’yla birlikte mücadele eden Kathrada, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nelson Mandela Vakfı’ndan yapılan açıklamada, 87 yaşındaki Kahtrada’nın ölümünden duyulan üzüntü belirtildi.

Nobel Barış Ödülü sahibi Johannesburg Piskoposu Desmond Tutu da Kathrada’nın ölümünün ardından yazılı bir açıklama yaptı. Kathrada’nın apartheid rejimine karşı mücadelesiyle dünyaya ilham verdiğini kaydeden Tutu, “Ahmed, huzur içinde uyusun. Eski dostları ve yoldaşlarıyla sıcak çikolatanın keyfini çıkarıyordur” ifadelerini kullandı.

KATHRADA, DEVLET TÖRENİYLE DEFNEDİLECEK

Bu arada Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Kathrada’nın devlet töreniyle defnedileceğini açıkladı ve cenazeye dek devlet kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesi emrini verdi.

GÜNEY AFRİKA, KATHRADA’YI ‘KATHY AMCA’ OLARAK ANIYORDU

‘Kathy amca’ olarak da bilinen Kathrada, geçirdiği ameliyatın ardından beynindeki kan pıhtılaşması nedeniyle Johannesburg’daki bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Kathrada’nın vakfından bu sabah yapılan açıklamada akciğerlerindeki zatürre nedeniyle durumunun ağırlaştığı belirtilmişti.

Kathrada, 2004 yılında, Mandela'yla birlikte Olimpiyat Ateşi'ni taşımıştı.

AHMED KATHRADA KİMDİR?

21 Ağustos 1929’da Güney Afrika’nın kuzeydoğusundaki küçük bir kasabada Hindistan göçmeni bir ailenin oğlu olarak doğan Kathrada, 12 yaşında Komünist Parti’ye katıldı.

Apartheid yönetimi tarafından ‘yasaklanan’ diğer isimlerle buluştuğu Rivonia’daki Liliesleaf Çiftliği’ne düzenlenen polis baskınında tutuklanan Kathrada, bir yıl süren dava sonucunda sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırılarak aralarında Mandela’nın da bulunduğu Afrika Ulusal Konseyi üyeleriyle birlikte Robben Adası’na gönderilmişti.

18 yıl Robben Adası’nda tutulan Kahtrada, daha sonra 1982’de Pollsmoor Hapishanesi’ne nakledilmişti. 15 Temmuz 1989’da salıverildiğinde 60 yaşında olan Kahtrada, ömrünün 26 yılını hapishanede geçirmişti.

Siyasi yaşamını sürdüren Kahtrada, Zuma’ya yönelik eleştirilerini dile getiren sayılı isimlerden de biriydi. Kahtrada, geçen yıl hakkındaki yolsuzluk iddialar ortaya çıkan Zuma’ya istifa çağrısı yapmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İHH Afrika'da 'insanlık' bayrağını taşıyor22 Mart 2017 Çarşamba 15:36
  • Paris savcıları, istismarcı askerlerin soruşturmasını düşürmek istiyor22 Mart 2017 Çarşamba 11:19
  • Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü13 Mart 2017 Pazartesi 15:16
  • Nijerya'da trafik kazası: 35 ölü13 Mart 2017 Pazartesi 15:11
  • Etiyopya'da Göçük: 10 Ölü12 Mart 2017 Pazar 12:40
  • Nijerya'daki Türk iş adamları FETÖ/PDY tehlikesini anlattı10 Mart 2017 Cuma 13:14
  • Kenya'da AIDS ile mücadele için ücretsiz ilaç dağıtılacak09 Mart 2017 Perşembe 12:17
  • Afrika'nın en yaşlı fillerinden Satao II öldürüldü07 Mart 2017 Salı 14:14
  • Ruh Emiciler, Zambiya'da 'belirdi06 Mart 2017 Pazartesi 12:39
  • Panama'da tarım işçilerini taşıyan otobüs nehre düştü.. 18 ölü, 37 yaralı06 Mart 2017 Pazartesi 11:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti