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Mandıradan Kuzu Çalan Hırsızlar Mahkemeye Çıkarıldı

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Değirmenlik’te başkasına ait mandıradan kuzu çalan zanlı Eyüp Üzüm, Şahin Berrak ve İsmail Zülfikar Sürücü, soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalacak.
Mandıradan Kuzu Çalan Hırsızlar Mahkemeye Çıkarıldı

Kurban Bayramı’nın yanaşması ile ülkede ‘hayvan hırsızlığı’ meseleleri de artış göstermeye başladı.

Haspolat’da meydana gelen koyun hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Eyüp Üzüm, Şahin Berrak ve İsmail Zülfikar Sürücü mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nazmi Doğan olayla ilgili bulguları aktardı. Doğan 18-19 Mayıs 2023 tarihinde Haspolat'ta mandıralar bölgesinde Lefkoşa'da sakin zanlılar Eyüp Üzüm, Şahin Berrak ve İsmail Zülfikar Sürücü’nün Değirmenlik’te sakin M.H.G’nin mandırası içerisinden İsrail cinsi 3 dişi 1 erkek toplam 4 adet kuzuyu zanlı İsmail Sürücü'nün kullanımında bulunan FL 208 plakalı Ford Focus marka araç ile sirkat ederek konu kuzuları Pınarbaşı-Girne'de sakin P.Z’ye ait tavuk kümesine koyduktan sonra konu kuzular P.Z tarafından tespit edilerek polise bilgi verildiğini söyledi.

Polis zanlıların yapılan soruşturma kapsamında derdest emri gereği tutuklandığını ve FL 208 plakalı Ford Focus marka araç ve 4 adet kuzu tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Nazmi Doğan mesele ile ilgili olarak Eyüp Üzüm’ün vermiş olduğu ifadesinde konu kuzuları Şahin Berrak ve İsmail Zülfikar Sürücü ile birlikte aldıklarını ve kuzuları İsmail Zülfikar Sürücü’nün aracı ile götürüp bir kümese koyduklarını belirtmiştir.

Meselemiz yeni başladığından ve zanlı Eyüp Üzüm’ün vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiği ayrıca Demirhan Bölgesinde ve Lefkoşa bölgesinde faili meçhul ‘Hayvan sirkatı’ meseleleri olmasından dolayı bunlarında araştırılması yapılacağından soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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