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Mandıraya kumar operasyonu: 54 gözaltı

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Kırıkkale’de bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.
Mandıraya kumar operasyonu: 54 gözaltı

Kırıkkale’nin Bahışlı ilçesi Doğanay Mahallesi’ndeki bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile istihbarat birimlerine bağlı 100 personelin katıldığı operasyon düzenlendi. O.A.’ya ait olduğu tespit edilen mandıraya düzenlenen baskında altısı kadın 46 kişi hakkında kumar oynamak suçundan, 8 kişi hakkında ise kumar oynattıkları şüphesiyle işlem yapıldı.

Mandırada yapılan aramada ise tombala makinesi ve bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, kimlik kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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