  • BIST 1.622,100
  • Altın 569,65
  • Dolar 9,7096
  • Euro 11,2679
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Manga: Atatürk yolumuza ışık olmaya devam ediyor

» »
Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulusal önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, 83. ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle andı. Manga, “Atatürk yolumuza ışık olmaya devam ediyor” vurgusu yaptı.
Manga: Atatürk yolumuza ışık olmaya devam ediyor

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulusal önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, 83. ölüm yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle andı. Manga, “Atatürk yolumuza ışık olmaya devam ediyor” vurgusu yaptı.


Manga mesajında, “Osmanlı’nın işgalinin yıkıntıları arasından, ulusal kurtuluş destanımızı yazarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratan ve Türk milletine hediye eden Atatürk, yolumuza ışık olmaya devam ediyor” dedi.


“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini benimseyen Atatürk’ün verdiği mücadelenin bugün mazlum milletlere rehber olmayı sürdürdüğünü ifade eden Manga, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin, tüm iç ve dış tehditlere rağmen, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler hedefine doğru kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.


“Vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmak, Türklüğümüzle övünmek ve çalışarak geleceğe güvenle bakmak, her Türk’ün asli görevidir” diyen Akın Manga, Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle andı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), İrlanda’nın 25 bin Euro bağışta bulunduğunu açıkladı09 Kasım 2021 Salı 12:20
  • Atatürk Kupası müsabakaları başladı09 Kasım 2021 Salı 12:15
  • Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi Lefkoşa Dereboyunda açıldı!09 Kasım 2021 Salı 11:49
  • Atakan: Bu alanı siyasete kurban etmeyelim09 Kasım 2021 Salı 11:35
  • Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanlığına Növber Ferit Veçhi atandı09 Kasım 2021 Salı 11:25
  • Tatar: Sporcu gençlerimizle övünüyoruz09 Kasım 2021 Salı 11:01
  • Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek09 Kasım 2021 Salı 10:59
  • UBP-DP Hükümetinin İlk Bakanlar Kurulu Toplantısı Bugün09 Kasım 2021 Salı 10:57
  • Yarın 10 Kasım: Mustafa Kemal Atatürk törenlerle anılacak09 Kasım 2021 Salı 10:45
  • Başbakan Yardımcısı, Ataoğlu oldu09 Kasım 2021 Salı 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti