Manga: Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC Yolunda Birlikteyiz

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) Başkanı Akın Manga başkanlığındaki bir heyetin, Ankara’da yapılan Türkiye Kamu-Sen’in 7. Olağan Genel Kurulu’na katıldığı bildirildi.

MEMUR-SEN’den yapılan açıklamaya göre, Akın Manga, kurulda yaptığı konuşmada, her alanda birlikte yürütülen tüm çalışmalarla Doğu Akdeniz’de, haklar ve milli menfaatleri koruyarak daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin hedeflendiğini vurguladı.

Bu bağlamda sendikal hayatta da Türkiye’deki Kamu-Sen ve diğer sendikalarla işbirliği içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Manga, iki ülke arasındaki ikili ilişkilere ve sendikaların arasındaki işbirliklerine değindi.