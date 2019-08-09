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Manga: Halen uygulanmakta olan ekonomik politikaların derhal terk edilmesi gerek

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Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, halen uygulanmakta olan ekonomik politikaların derhal terk edilmesi gerektiğini vurguladı.
Manga: Halen uygulanmakta olan ekonomik politikaların derhal terk edilmesi gerek

Manga yaptığı açıklamada, son yılların değerlendirmesini yapan Memur-Sen yönetim kurulunun, eski hükümetler tarafından uygulanan yanlış ekonomik politikalar sonucunda ekonominin daralmasına sebep olunduğunu ve ülkede topyekün bir ekonomik çöküş yaşandığını düşündüğünü kaydetti.  

Toplum olarak bu krizden çıkış yolunun ancak çalışanın, emeklinin, özel sektör çalışanının, devletten maaş çeken diğer kesimlerin alım gücünü yükseltecek tedbirlerle ekonomide dolaşan sıcak paranın artırılmasından geçtiğine işaret edilen açıklamada, halen uygulanmakta olan ekonomik politikaların derhal terkedilmesi gerektiğine dikkat çekildi. 

Yanlış politikalar tarafından fakirleşen halkın devlete olan mükellefiyetlerini yerine getirememesi ve vergi gelirlerindeki kaçakların bütçeyi her geçen gün zora soktuğu ifade edilen açıklamada, borcunu ödeyemeyen bir yapı ile devletin itibarının da azaldığı kaydedildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Memur-Sen olarak bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak, mecliste sayısal üstünlük olarak bulunan Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi Koalisyon Hükümetine umutla bakmak istediğimizi belirtiriz. Bu iradenin bu hükümette de olduğuna da inanmaktayız.”

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