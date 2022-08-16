Manga: Halkımızın birlik ve bütünlüğünün korunması bizler için esastır

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, çalışma ve barışın devamı için, gündemdeki yasal değişikliklerin, paydaş taraflara istişaresi ve diyalogunun esas olduğunu vurguladı.

Manga, "Halkın birlik ve bütünlüğünün korunması bizler için esastır" dedi.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, her savaşın sonucunda bile, ilgili tarafların sonunda aynı masada buluştuğunu ve çözüm ürettiğini kaydetti.

Manga, bunca acı geçmişi yaşamış Kıbrıs Türk Halkı’nın bunu başaramamış olmasını garipsediğini belirtti.

Manga tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Halkımızın birlik ve bütünlüğünün korunması bizler için esastır. Bunun için iktidar ve muhalefeti akılcı, mantıklı ve de gerçekçi çözüm üretmeye çağırıyoruz. Kaosun hiçbir tarafa yararı mümkün değildir. Halkımızın kaosa değil, geleceğimizin güvencesi için ortak akıla ihtiyacı vardır. Memur-Sen olarak, halkımızın da buna sahip olduğuna inancımız tamdır. Tüm ilgili tarafları, sağduyuya ve sorunlara ortak çözüm bulmaya çağırıyoruz.”