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Manga: Ne mutlu bizlere ki bugün KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, “Ne mutlu bizlere ki bugün KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Tanınma mücadelemiz sürüyor. Belki yarın, belki yarından da yakın bu da olacaktır” dedi.
Manga: Ne mutlu bizlere ki bugün KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz

Manga yaptığı yazılı açıklamada, tarihin hiçbir devrinde Yunan hâkimiyetinde olmayan Kıbrıs’ın, Osmanlı tarafından 1571’de fethedildiğini ve 306 yıl Türk egemenliğinde kaldığını belirterek, Anadolu çıkışlı Kıbrıs Türk halkının, 82 yıllık İngiliz sömürge döneminde dil, din, örf, adet ve milliyetine sahip çıkmış bir halk olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, 16 Ağustos 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olduğunu ifade eden Manga, Rum-Yunan tarafının Akritas Soykırım planını uygulamaya koyarak, 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoruyla işgal ettiğini kaydetti.

Bugün işlevini, güvenini ve misyonunu yitiren BM ve BMGK’nin, miadı dolmuş yanlı kararlarla, Rumların yasa dışı işgalini benimsemeyi sürdürdüğünü belirten Manga, “Kıbrıs Türk halkı, 1963-1974 dönemi bugün terör devleti İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırıma benzer, bir Rum-Yunan soykırımına karşı kahramanca direnmiştir. Egemen varlığına Türk kimliğine sahip çıkmıştır. Enosis’e geçit vermemiştir” dedi.

Memur-Sen Başkanı Manga, 15 Temmuz 1974 faşist Yunan darbesinin ardından garantör Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs’a barış geldiğini, KKTC devletinin bugünkü sınırlarının, Mücahit ve Mehmetçiğin kanlarıyla çizildiğini kaydetti.

Manga, “Kıbrıs Türk halkı bugün halen sürdürülen insanlık dışı siyasi, ekonomik ve sportif ambargolara karşı, egemen varlığını korumak zorundaydı. Bu nedenle self-determinasyon evrensel hakkımızı kullanarak, 15 Kasım1983’te KKTC devletini kurduk” ifadelerini kullandı.

“Ne mutlu bizlere ki bugün KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Tanınma mücadelemiz sürüyor. Belki yarın, belki yarından da yakın bu da olacaktır” vurgusu yapan Manga, Kıbrıs Türk halkının Varoluş ve Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile mücadele arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle anarak, gazileri saygıyla selamladı.

Manga, “Halkımızın ve ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz” dedi.

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