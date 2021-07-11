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Manik: Mağusa Belediyesi'nde maaşlar ve ek mesailer ödenmiyor!

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Mağusa Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Manik, İsmail Arter yönetiminin sorumsuz harcamalar yaptığını ve partizan ilişkiler kurduğunu fakat belediye emekçilerinin maaşlarını ve ek mesailerini ödemediğini ifade etti.
Manik: Mağusa Belediyesi'nde maaşlar ve ek mesailer ödenmiyor!

İşte açıklama;

Mağusa Belediyesi’nin doğru yönetilememesi nedeniyle yaşanan sorunlar gün geçtikçe daha gözle görünür hale gelmiştir. Belediyenin mali ve hizmet anlayışı açısından sokulduğu durum başta belediye emekçileri olmak üzere, esnafımızı ve vatandaşlarımızı derinden etkilemektedir.

CTP’li belediye meclis üyelerinin hiçbir önerisini dikkate almayan, sorumsuz harcamalara ve partizan ilişkilere devam eden İsmail Arter yönetimine karşı gün geçtikçe toplumsal muhalefet hissedilir bir şekilde büyümektedir.

Son olarak geçtiğimiz hafta belediye emekçilerinin çok büyük çoğunluğunun destek verdiği bir uyarı grevi de gerçekleştirilmiştir. Bu eyleme Mağusa halkı da büyük destek vermiştir.

Alın terlerinin karşılığı olan maaşlarını alabilmek için uyarı grevine giden çalışanların eyleminden ders alması gereken belediye yönetimi, geçmişte yaptığı gibi yine başını kuma sokup, çalışanların haklarını vermek için gereken mali disiplini sağlama noktasında hiçbir çaba sarf etmemektedir.

Temmuz ayının ortasına gelmemize rağmen bazı çalışanların maaşları hala ödenmediğini gibi yine, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın da en önemli sorunlar arasında gösterdiği 19 aylık ek mesailerin ödenmesi için herhangi bir çalışma yapılmaya başlanmamıştır.

Gereksiz birçok harcama yapan belediye yönetimi, faal çalışanların maaş ve ek mesai gibi temel haklarını ödemekten aciz bir duruma düşmesinin yanı sıra emekli olan 9 personelin kıdem tazminatlarını yasal sürenin dolmasına rağmen ödememiştir.

Mağusa Belediyesi’nin şirketi olan GAMABEL’de çalışan işçilerin sosyal sigorta ve ihtiyat sandıkları yatırılmamaktadır.

Bunların yanında, yüzlerce esnafa ve işletmeye alacakları zamanında ödenmemektedir.
Salgın nedeniyle zaten çok zor günler geçiren Mağusa esnafı, Mağusa Belediyesi’nin taktığı borçlar nedeniyle iflasa itilmektedir.

GAMABEL’de çalışan işçiler de sosyal yatırımlarının yapılmadığı için mağdur olmaktadırlar.

Temel belediye hizmetlerinin aksamasından ötürü belediye yönetimine tepkiler çığ gibi büyümektedir.

Sürekli yanan ve zehirli kokuya neden olan çöplük, belediye araçlarının yeterli bakımı ve yenilemesi yerine getirilmediği için ortaya çıkan ve alt yapı yatırımlarının yapılmaması nedeniyle yaşanan sorunlar Mağusa halkının öfkesine neden olmaktadır.

Bir zamanlar tüm adada örnek gösterilen Mağusa Belediyesi’nin yönetim değişikliğinin ardından içerisine düştüğü durum bizleri derinden üzmektedir. Mağusa halkı günümüzdeki yöneticilerinden hak ettiği hizmeti alabileceğinden umudunu yitirmiştir. Bu yönetimin gideceği günü adeta iple çekmektedir.

Ülkemizde yerel yönetim seçimlerinin 1 yıldan az kaldığı bu günlerde, haklarımız için sesimizi daha fazla yükseltmemiz, bu kötü yönetimin gitmesi için birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmemiz gerekmektedir.

Kültürel mirasıyla, deniziyle, üniversitesiyle ülkenin en ayrıcalıklı kenti olan Mağusamız, artık bu kötü yönetimden kurtulmalıdır.

Doğup, büyüdüğümüz, gençliğimizi yaşadığımız, en güzel, en özel anılarımızın sahibi, çocuklarımızı ve torunlarımızı büyüttüğümüz kentimizin, hak ettiği hizmeti alabilmesi için mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz.

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