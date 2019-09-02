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Manisa'da film gibi kaçırma girişimi: Polisin gözaltına aldığı şahsı kaçırmaya çalıştılar

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Manisa'da film gibi kaçırma girişimi: Polisin gözaltına aldığı şahsı kaçırmaya çalıştılar
Manisa'da film gibi kaçırma girişimi: Polisin gözaltına aldığı şahsı kaçırmaya çalıştılar

Manisa'da Polis tarafından yakalanan ve adli muayene için hastaneye getirilen cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu, yaklaşık 10 yakını tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Polisle girilen çatışmada bir araca binip uzaklaşırken vurulan şüpheli, tedavi için götürüldüğü hastanede ele geçirildi

Yeni Asır'ın haberine göre; Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak, adli muayenesi için hastaneye getirilen cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu (31), yaklaşık 10 kişi tarafından kaçırılmak istendi.

Sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden kaçırılırken polis tarafından omuzundan vurulan Katipoğlu tedavi için bir başka hastaneye götürülünce yakalandı. Olay, Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Turgutlu polisi, çeşitli hırsızlık suçlarından yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu'nu, cuma gecesi düzenlediği operasyonla yakaladı. Mahkemece tutuklanan Katipoğlu, Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderilmeden önce adli muayenesi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık raporu alınan Katipoğlu, hastaneden çıkartılırken, bahçede bulunan yaklaşık 10 yakını tarafından kaçırılmak istendi.

Yakınlarının polise saldırması üzerine arbede çıktı. Polis, uyarı ateşine rağmen kaçırılan Katipoğlu'nu etkisiz hale getirmek için vurdu. Omzundan yaralanan Katipoğlu, yakınları tarafından otomobille kaçırıldı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Yakınları, yaralı Katipoğlu'nu tedavisi için Manisa Grand Medical Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi ettirilemeyen şüpheli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada yaralı cezaevi firarisinin hastanelere götürülebileceği ihtimali üzerine polis, yakın çevredeki sağlık kuruluşlarında önlem aldı. Katipoğlu, hastaneye getirildiği sırada polis tarafından yakaladı. Şüpheli, polis gözetiminde tedaviye alındı. Katipoğlu'nu kaçırmaya yardım eden 3 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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