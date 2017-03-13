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Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 16 polis gözaltına alındı

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Manisa'daki FETÖ soruşturmasında 16 polis gözaltına alındı
Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, bir komiser yardımcısı ile 15 polis gözaltına alındı.

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDYsoruşturması kapsamında, bir komiser yardımcısı ile 15 polis gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Manisa emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir komiser yardımcısı ile 15 polis memuru gözaltına alındı.

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