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Manisaspor Kalecisinin 5 Aylık Oğlu Hayatını Kaybetti

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Manisaspor Kalecisinin 5 Aylık Oğlu Hayatını Kaybetti
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'un kalecisi İsmail Şahmalı'nın 5 aylık oğlu Muhammet Özer, tedavi gördüğü Adana'da hayatını kaybetti.

TFF 1. Lig ekiplerinden  Manisaspor'un kalecisi İsmail Şahmalı'nın 5 aylık oğlu Muhammet Özer vefat etti.

Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, kalecileri İsmail Şahmalı ve eşi Ebru Şahmalı'nın, doğumundan bu yana yakalandığı hastalıkla mücadele veren 5 aylık oğulları Muhammet Ömer'in tedavi gördüğü  Adana'da vefat ettiği belirtildi.

SABIR VE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Açıklamada, Muhammet Ömer'e yüce Allah'tan rahmet, babası İsmail Şahmalı ve annesi Ebru Şahmalı'ya sabır ve başsağlığı dilendi.

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