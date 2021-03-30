  • BIST 1.396
  • Altın 452,734
  • Dolar 8,3498
  • Euro 9,7847
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi

»
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'n ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi.
Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'n ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "City Mayors Foundation tarafından düzenlenen 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildim. Türkiye'de tek, Asya'da 4 aday belediye başkanından biri olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başarının asıl sahibi mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Daha önce de Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından şeffaflık ödülüne layık görülen Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanın aday gösterildiği aday listesinde Türkiye’de tek, Asya’da ise dört belediye başkanından biri oldu.

Seçim kriterleri

2004 yılından beri 2 yılda bir düzenlenen ‘Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ ile bir yıldan uzun süredir dünyada etkisini gösteren pandemi sürecindeki liderlikleri ve başkan olarak başarıları değerlendirilecek.

Aday gösterilen belediye başkanlarından yurttaşlarını daha eşit, birleşik ve hoşgörülü bir toplum için çabaladıklarına ikna edenler ödüle layık görülecek. Belediye başkanlarının ayrıca şehirlerini doğal ve insan kaynaklı afetlerden korumak amacıyla yaptığı güçlendirme çalışmaları, daha adil ve daha yeşil yönetim anlayışları da dikkate alınarak incelenecek.

City Mayors Foundation’un ‘Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ seçim kriterleri arasında; iyi ve dürüst yerel yönetimin sağlanması, toplulukların ortak çıkarlarının gözetilmesi, din, dil, ırk ayrımı yapılmaması, yasalara saygı gösterilmesi, karar vermede doğruluk ve dürüstlük, kamu kaynaklarının halka yarar sağlayacak şekilde kullanılması, belediye başkanının konumunu kullanarak kendisine ayrıcalık tanımaması ve şahsi mali kazanç elde etmemesi, kent yönetiminin aktiviteleri konusunda halkın bilgilendirilmesi ve yönetime güven duymasının sağlanması ile toplum bağlarının güçlendirilmesi de yer alacak.

Oylama nasıl yapılacak?

2021 Dünya Belediye Başkanı adaylarının oylaması e-posta yoluyla gerçekleştiriliyor.

Oy vermek isteyenler, Başkan Mansur Yavaş’ın pandemi sürecindeki liderliği, başkan olarak başarıları ve Ankara vizyonu hakkında düşüncelerinin yer aldığı ve tercihen İngilizce yazılmış bir yazıyı ‘ankara@worldmayor.com’ adresine gönderilebilecek. Oylamanın sonucu; tüm e-posta oylarının manuel olarak sayılması ve referansların World Mayor editörleri tarafından okunmasının ardından belirlenecek.

32 başkan aday

Nisan ayına kadar devam edecek oylamada ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ için Ankara ile yarışan 21 ülkeden 32 şehir şöyle:

Ankara, Arnheim – Hollanda, Bogota – Kolombiya, Braga – Portekiz, Bratislava – Slovakya, Buenos Aires – Arjantin, Cascais – Portekiz, Dantumadiel – Hollanda, Delhi – Hindistan, Freetown – Siera Leone, Grenoble – Fransa, Grigny – Fransa, Guarulhos – São Paulo, Brezilya, Helsinborg – İsveç, Kigali – Ruanda, Long Beach – Kaliforniya, Manchester –İngiltere, Mannheim – Almanya, Melbourne – Avusturalya, Mexico City – Meksika, Milan – İspanya, Milwaukee – ABD, Pasig – Filipinler, Raqqa – Suriye, Richmond – ABD, Rostock – Almanya, Rotterdam – Hollanda, Saint Omer – Fransa, San Bellino – İtalya, Villa de Conte – İtalya, Varşova – Polonya ve Washington – ABD.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs hastası kadın, kaçırıldığını zannedip koşarak kaçmaya çalıştı30 Mart 2021 Salı 09:27
  • Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı30 Mart 2021 Salı 08:11
  • 14 gün hastanenin kapısında, kalp krizi geçiren sahibinin çıkmasını bekledi29 Mart 2021 Pazartesi 23:01
  • Türkiye'den manzaralar:200 kişilik işçi kadrosuna 52 bin başvuru: 45 bini üniversite mezunu29 Mart 2021 Pazartesi 22:18
  • AKP kongresine katılan vekil ‘corona’ya yakalandı29 Mart 2021 Pazartesi 21:46
  • Vedat Milor bile şaştı kaldı: Pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum29 Mart 2021 Pazartesi 21:30
  • Türkiye'de bir hastanede 90 kişinin ‘corona’ testi sonucu karıştı29 Mart 2021 Pazartesi 21:16
  • Türkiye'de İçkiden alınan vergi, yedi bakanlığın bütçesini geçti29 Mart 2021 Pazartesi 21:02
  • Koca duyurdu.. Türkiye'de Covid-19 vakaları artıyor29 Mart 2021 Pazartesi 21:01
  • Babacan Hakkari'de: Kürtçeyi yeniden bilinmeyen bir dil yaptığınız için özür dileyin29 Mart 2021 Pazartesi 20:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti