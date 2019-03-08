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Mansur Yavaş anket sonucunu açıkladı: İster istemez inanıyorum

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CHP ve İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş, anket sonuçlarına ilişkin, 'Uzaktan yakından bizimle ilgisi olmayan anket firmaları çıktı.
Mansur Yavaş anket sonucunu açıkladı: İster istemez inanıyorum

 'Mansur Yavaş Ankara'da kazanacak' diye bir açıklama da yapıldı. Bunlar iktidara yakın anket firması olunca, ister istemez inanıyorum' dedi.

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, NTV canlı yayınında yerel seçime dair açıklamalarda bulundu.

"Kararsızların birçoğu, daha önce AK Parti'ye oy verdiğini söylemiş. Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım fakat diğer açıklanan anketler, uzaktan yakından benim manipüle edebileceğim anketler değil" diyen Yavaş, devamında şunları kaydetti:

"Uzaktan yakından bizimle ilgisi olmayan anket firmaları çıktı. 'Mansur Yavaş Ankara'da kazanacak' diye bir açıklama da yapıldı. Bunlar iktidara yakın anket firması olunca, ister istemez inanıyorum, hoşuma da gidiyor ne yalan söyleyeyim."

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